Temaikén abrió Plaza Osununú, la plaza de juegos más grande del país.

Temaikèn sumó una nueva propuesta para sus visitantes con la inauguración de Plaza Osununú, la plaza de juegos más grande del país, diseñada a partir de los paisajes y elementos característicos de la selva misionera.

El nuevo espacio cuenta con un mangrullo central de más de 300 metros cuadrados y fue pensado para que chicos de distintas edades puedan trepar, deslizarse, esconderse y recorrer diferentes sectores mientras descubren parte de la biodiversidad de la selva paranaense.

Cómo es la nueva plaza de juegos de Temaikèn

Plaza Osununú toma su nombre e inspiración de la Reserva Natural Osununú, ubicada en San Ignacio, Misiones. Este territorio también está relacionado con el universo de Horacio Quiroga, quien encontró allí parte de la inspiración para sus conocidos Cuentos de la Selva.

El nuevo espacio recreativo busca trasladar algunos de esos paisajes al bioparque mediante diferentes estructuras y recorridos. Entre ellos aparecen representaciones del acantilado de Osununú, el caracol de Apipé y un bosque de palos.

La propuesta no tiene un recorrido único. Por el contrario, fue diseñada como un gran ecosistema de juego, con diferentes caminos y niveles para que cada visitante pueda decidir cómo explorarla.

Los chicos podrán trepar, esconderse, deslizarse, recorrer senderos y superar desafíos, en una propuesta que combina movimiento, creatividad e imaginación.

Además, el espacio incorpora referencias a la fauna y los personajes de Cuentos de la Selva, con contenidos que buscan acercar a los visitantes a la biodiversidad misionera mientras juegan.

Plaza Osununú: qué tiene de especial

Uno de los principales atractivos de la nueva plaza es su estructura central de más de 300 metros cuadrados, que permite generar distintos niveles, recorridos y espacios de interacción.

El diseño incorpora formas orgánicas y escultóricas que buscan integrarse visualmente con el entorno natural del bioparque y recrear elementos propios de la selva.

Pero hay un detalle que diferencia a esta propuesta de otras atracciones temáticas: el paisaje que la inspiró existe y forma parte de un área dedicada a la conservación de la biodiversidad.

La reserva natural de Misiones que inspiró el nuevo espacio

La Fundación Temaikèn trabaja desde 2005 en la protección de la Reserva Natural Osununú, un área protegida de 168 hectáreas ubicada en San Ignacio, Misiones.

El territorio representa un punto de encuentro entre la selva paranaense y el pastizal y forma parte de las iniciativas de conservación, investigación y protección de especies de la región.

A través del programa Selva y Pastizal, la organización desarrolla diferentes acciones destinadas a preservar estos ambientes y su biodiversidad.

Con Plaza Osununú, parte de ese paisaje misionero llega al bioparque de Escobar y se transforma en una propuesta destinada a que las familias puedan conocerlo mediante el juego.

Cuánto salen las entradas a Temaikèn en septiembre

Durante septiembre, Temaikèn ofrece una promoción para quienes compren sus entradas de manera online, con 50% de descuento sobre el precio vigente en boleterías.

El valor general en boleterías es de $78.000 para mayores, menores de 3 a 10 años y jubilados. Con el descuento para compras online, el precio queda en $39.000.

Los menores de 3 años ingresan gratis.

También está disponible el Biopase, que permite ingresar al bioparque durante un año. Su valor en boleterías es de $188.300, mientras que la compra online cuesta $131.880 en un pago o puede abonarse en 12 cuotas.

Las personas que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden ingresar sin cargo. En los casos en los que el certificado indique que necesitan un acompañante, esa persona también podrá acceder gratuitamente.

Las entradas se pueden comprar a través del sitio oficial del bioparque o en las boleterías. En estas últimas no se acepta efectivo.

Además, continúan disponibles distintas promociones, entre ellas 2×1 con Mercado Pago, Personal Pay y Club La Nación, junto con cuatro cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia.

Cuánto pagan los escobarenses para entrar a Temaikèn

Los vecinos del partido de Escobar cuentan con una tarifa diferencial para visitar el bioparque, un beneficio que se encuentra vigente nuevamente desde el 5 de agosto.

La entrada especial tiene un valor de $18.000 para mayores de 11 años, monto que incluye $14.400 correspondientes al ingreso y $3.600 destinados a la contribución al Prointur.

Por su parte, los menores de hasta 10 años y los jubilados con domicilio en el partido ingresan gratis, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.