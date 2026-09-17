Buenos Aires vuelve a rendir homenaje a uno de sus grandes clásicos gastronómicos: la parrilla.
Durante dos jornadas, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, más de 50 parrillas y bodegones porteños participarán de “El Día de la Parrilla”, una iniciativa que propone salir a comer rico, disfrutar de los mejores cortes de carne argentinos y, al mismo tiempo, cuidar el bolsillo.
La propuesta tiene un precio total de $ 40.000 para dos personas, lo que representa $ 20.000 por persona, e incluye una experiencia gastronómica completa para compartir.
El menú contempla entrada, parrillada completa con una variedad de achuras y cortes de carne, papas fritas y postre para compartir.
En tiempos en los que salir a comer puede convertirse en un gasto importante, “El Día de la Parrilla” propone una alternativa para disfrutar de una comida abundante y típicamente argentina a un precio promocional y plan ideal para salir entre amigos, pareja y familia.
Carne, achuras y mucho sabor
La propuesta busca recuperar uno de los grandes rituales gastronómicos argentinos: reunirse alrededor de una mesa y compartir una buena parrillada.
Chorizo, morcilla, chinchulines y otras achuras se combinan con diferentes cortes de carne como asado, vacío, matambrito para armar una parrillada completa pensada para compartir. Todo acompañado por papas fritas y un postre para cerrar la comida.
Flan mixto con dulce de leche y crema, panqueques de dulce de leche, helado, son algunas de las opciones que ofrecerán los restaurantes
¿Cómo participar?
Para acceder a la promoción hay que hacerlo a través de Morfy, la aplicación gastronómica que reúne restaurantes, promociones y beneficios para salir a comer.
El procedimiento es sencillo:
1. Descargar la aplicación Morfy desde App Store o Google Play.
2. Ingresar al evento “Día de la Parrilla” dentro de la aplicación.
3. Elegir entre los restaurantes participantes.
4. Comprar la promoción de la parrillada para dos personas por $40.000.
5. El día elegido, acercarse al restaurante seleccionado y mostrar el código de compra para validar la promoción y disfrutar de la propuesta.
La aplicación está disponible para iPhone en App Store y para dispositivos Android a través de Google Play.