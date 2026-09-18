Mercado Libre ya representa una porción relevante de la economía argentina. Durante 2025, la actividad desarrollada alrededor de su ecosistema generó más de u$s 5.400 millones de valor agregado, una cifra equivalente a casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

El cálculo forma parte de “Efecto MELI”, un informe presentado por la compañía para dimensionar el impacto económico y social de Mercado Libre y Mercado Pago en la Argentina. El estudio también concluyó que el ecosistema sostuvo 126.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

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