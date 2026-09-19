Al comienzo de septiembre se produjo un repunte repentino en los precios internacionales del gas natural. Mientras que los titulares se centran en que el petróleo crudo ha superado la marca simbólica de los 100 dólares por barril, los precios del gas han aumentado a un ritmo mayor y cotizan cerca del equivalente a 150 dólares por barril de petróleo.

El repunte del precio del gas no debería tomar a nadie por sorpresa. Los analistas llevan meses preocupados por los bajos niveles de las reservas de gas en Europa. Estas deben incrementarse rápidamente si Europa quiere estar preparada para la temporada de calefacción invernal y para garantizar el suministro, Europa debe competir directamente contra los compradores asiáticos.

Pero se han ignorado las advertencias. Los precios a plazo del gas para el invierno europeo se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a los precios de verano. Por lo tanto, no había incentivos para que los operadores compraran gas y pagaran por el almacenamiento durante meses, a la espera del invierno. Los gobiernos querían mantener la calma.

¿Qué cambió entonces? La llegada del invierno ha pasado a un primer plano. Pero, quizás aún más importante, existe una creciente concienciación de que el comercio de GNL a través del Estrecho de Ormuz no tiene una solución obvia y el bloqueo podría prolongarse indefinidamente. Además, las perspectivas para el GNL son más sombrías que para el petróleo. La percepción del mercado ha pasado de esperar un retorno a la normalidad a temer una interrupción prolongada del suministro.

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De entre todas las materias primas afectadas por el conflicto en Medio Oriente, el GNL es una de las más perjudicadas. Menos del 10% del tráfico anterior a la guerra está llegando a su destino. El enorme tamaño de los buques que transportan metano, el valor de sus cargamentos y las consecuencias de una huelga representan un riesgo demasiado alto.

Comparemos esto con el petróleo. El gobierno estadounidense ha demostrado su determinación durante agosto de reintroducir el petróleo en el mercado. Si bien el volumen exacto de los flujos de crudo de Medio Oriente aún no está claro, estos han aumentado significativamente, aparentemente debido al desminado y a la presencia de escoltas estadounidenses.

Al gobierno de Trump le interesa desbloquear este petróleo, ya que intenta controlar los precios de la gasolina de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El fuego cruzado entre las partes es, en realidad, una lucha entre Irán y Estados Unidos por el control de los flujos de petróleo. El GNL es, francamente, un mero espectador.

A diferencia del petróleo, para Estados Unidos no es una prioridad introducir GNL de Medio Oriente en el mercado, ya que competiría con sus propias exportaciones. De hecho, la ausencia de GNL de Oriente Próximo este verano podría haber evitado un desplome de los precios, dado que las exportaciones estadounidenses de GNL alcanzan niveles cada vez más altos y necesitan encontrar un mercado. Y aquí radica el problema: es poco probable que los consumidores estadounidenses perciban los altos precios internacionales del gas natural.

Los precios del gas natural en Estados Unidos se mantienen por debajo de los 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), menos de un 20% del precio internacional del GNL. En resumen, Estados Unidos está expuesto a las perturbaciones del petróleo, pero no a las del GNL.

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Si el GNL permanece fuera del mercado, ¿hasta dónde podrían subir los precios? Los precios actuales rondan los 25 dólares por MMBtu, y existen informes sobre opciones para comprar GNL a más de 30 dólares por MMBtu. Esto representa un precio elevado y perjudicial. Sugiere que los hogares y las fábricas tendrán que pagar facturas cada vez más altas. Sin embargo, aún está lejos de los 50 a 75 dólares por MMBtu de la crisis de 2022. Estos niveles de precios y la consiguiente protección de los consumidores mediante subsidios son en parte responsables de la situación de la deuda soberana y la presión sobre los bonos.

El consenso del sector es que no volveremos a alcanzar los niveles estratosféricos de 2022. Este invierno habrá una lucha por el suministro entre Europa y Asia y hasta dónde se intensifique esta competencia dependerá en parte del clima. El frío, pero también la ausencia de viento que reduce el suministro eléctrico de los parques eólicos, aumentaría la demanda de gas.

Pero la frenética carrera de los europeos en el verano de 2022 para llenar sus depósitos a toda costa tras la retirada del gas ruso por gasoducto no se repetirá.

Los mercados asiáticos no tienen la demanda y probablemente no pujarán agresivamente a precios superiores a 25 dólares por MMBtu. Las economías más ricas de Japón y Corea han tomado medidas serias para gestionar su consumo. China cuenta con múltiples fuentes alternativas de suministro de gas. Las economías emergentes menos prósperas no tienen la capacidad financiera para competir con Europa por el suministro.

Además, otros factores están actuando como contrapeso. Lo más importante es el fuerte crecimiento del suministro alternativo de GNL procedente de Norteamérica —tanto de Canadá como de Estados Unidos— y el despliegue de energía eólica y solar, que están mitigando la situación.

El mercado del gas ha demostrado una notable resiliencia en los últimos seis meses. Su mayor prueba podría estar aún por llegar. El sistema apenas cuenta con margen de maniobra. Sin embargo, una planificación cuidadosa puede evitar que se repitan los picos de precios de 2022.