El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los pedidos de servicios y reclamos vinculados con la basura bajaron 70% entre enero y julio de 2026. La medición reúne contactos de vecinos realizados a través de Boti, la aplicación BAX, la línea 147, la plataforma de Gestión Colaborativa y redes sociales.

Según los datos oficiales, en enero se gestionaron más de 65 mil pedidos y reclamos, mientras que en julio el número quedó por debajo de 20 mil. La administración porteña atribuyó la variación a un plan que incluyó fiscalización sobre las empresas de recolección, refuerzo de cuadrillas, herramientas tecnológicas y operativos en la vía pública.

La reducción coincidió con un relevamiento de la consultora Julio Aurelio Aresco, basado en 2.800 casos en la Ciudad de Buenos Aires. El 62,4% de las personas consultadas se manifestó a favor de una fiscalización más estricta y de multas para quienes no respeten las normas sobre disposición de basura.

El informe de la Ciudad informó además una efectividad de respuesta del 92% en sus canales de contacto. En esa estadística, una solicitud corresponde al pedido inicial de un servicio municipal, como el retiro de poda, escombros o electrodomésticos. Un reclamo se registra cuando el servicio no se resuelve dentro del plazo previsto o cuando presenta deficiencias.

Los reportes vinculados con el servicio de limpieza pública en X, Instagram, Facebook y TikTok llegaron a 7.483 en febrero, según la información difundida por la Ciudad. En agosto, la cifra fue de 1.877, una disminución del 75% frente a aquel pico.

La administración también indicó que las deficiencias por basura fuera de los contenedores descendieron 65% entre abril y agosto. El dato forma parte de un balance sobre los operativos realizados en distintos barrios.

“La Ciudad amanece todos los días limpia y el desafío que asumimos es mantenerla limpia incluso durante las horas más críticas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche”, afirmó Jorge Macri. “Estamos trabajando muy agresivamente con el tema de la basura y los vecinos empezaron a notar los resultados y a valorarlo”, agregó.

El estudio de Aresco consultó sobre conductas como sacar bolsas fuera del horario permitido o utilizar los contenedores hasta desbordarlos. La Ciudad sostuvo que esas situaciones limitan la capacidad disponible para el resto de los vecinos y pueden derivar en residuos sobre las veredas.

“Queremos que los vecinos vivan y disfruten de una Ciudad cada vez más linda, limpia y ordenada”, señaló Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño. “Para eso necesitamos que todos hagamos nuestra parte: el Estado controlando y garantizando un buen servicio, las empresas recolectoras cumpliendo con sus obligaciones y los vecinos, comercios y consorcios respetando las normas”, añadió.

La Secretaría de Higiene informó que supervisa a diario los recorridos, el barrido, la limpieza de basura diseminada y el lavado de contenedores a cargo de las empresas concesionarias. Cuando detecta fallas, el área aplica penalidades previstas en los contratos.

El plan sumó cámaras de supervisión y modelos de inteligencia artificial en los camiones recolectores. Según la Ciudad, esas herramientas permiten controlar recorridos, verificar el estado de los contenedores y revisar aspectos de la operación en tiempo real.

“Reforzamos las cuadrillas de limpieza y recolección en zonas de mayor densidad residencial, ejes gastronómicos y comerciales, según las dinámicas de cada zona”, afirmó el secretario de Higiene, Matías Lanusse.

La administración porteña indicó que también ofrece instancias de diálogo, capacitación y orientación técnica a comercios, cámaras empresarias, administradores de edificios y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). El objetivo declarado es facilitar el cumplimiento de las reglas para la disposición de basura.

La normativa establece que los residuos húmedos deben sacarse de domingo a viernes entre las 19 y las 21. La franja rigió originalmente de 20 a 21 desde 2001 y se amplió en 2020.

De acuerdo con el Gobierno porteño, más de 250 camiones pesados realizan cada noche el servicio de recolección. La administración sostuvo que esa ventana horaria busca reducir el tiempo que las bolsas permanecen en la calle y evitar su exposición a altas temperaturas, olores, plagas, lluvias o manipulación informal.

Para los locales que cierran antes de las 19, la Ciudad mencionó alternativas como la reorganización de turnos, planes de reducción de basura en origen, servicios privados habilitados y coordinación con cooperativas de reciclaje, sin costo adicional.

Desde el inicio de los controles intensivos, el Gobierno porteño informó 756 clausuras preventivas. La cifra equivale al 0,5% de los aproximadamente 150 mil comercios que funcionan en la Ciudad, según la estimación oficial.