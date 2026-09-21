Sancor Seguros construirá su nueva sede corporativa en el Parque de la Innovación, frente al estadio de River, en sociedad con HIT.

El complejo, llamado PI Buenos Aires, tendrá 22.000 metros cuadrados y demandará una inversión total de u$s 200 millones.

Las obras comenzaron en marzo y la finalización está prevista para fines de 2028 .

Sancor compró la parcela en 2020 por u$s 11,9 millones. El lote tiene 1800 m2 y fue el primero adjudicado mediante una subasta dentro del predio del ex Tiro Federal. La compañía fue el único oferente y en ese momento estaba habilitada la construcción de hasta 16.000 m2 con destino a coworking. Seis años después, la superficie prevista creció y HIT se sumó como socio.

Cerca de la mitad del complejo estará destinada a espacios flexibles y la otra mitad a oficinas corporativas.

Los valores parten de u$s 500 por m2 para la compra y u$s 31 por m2 para el alquiler, explicó Alejandro Gawianski, CEO de HIT a El Cronista.

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Cómo será el nuevo edificio

De los 22.000 metros cuadrados totales, alrededor de 15.000 m2 estarán destinados a oficinas. Tendrá 10 pisos, con plantas de unos 1400 metros cuadrados.

En la planta baja habrá un espacio gastronómico, cuya marca todavía no está definida, y un auditorio. También contará con 200 cocheras públicas y un rooftop de dos niveles, con un sky bar.

Una vez terminado, tendrá capacidad para unas 2500 personas. HIT ya opera un espacio de 10.000 m2 frente al Parque de la Innovación donde trabaja con lista de espera.

Además, mantiene conversaciones con tres grandes compañías interesadas en tomar superficies. La distribución todavía no está cerrada porque también prevén sumar startups y empresas medianas.

Sancor Seguros y HIT participan a través de un fideicomiso. La aseguradora concentra tres cuartas partes de la inversión, mientras que HIT está a cargo de la ejecución de la obra. Una vez finalizada, ambos trabajarán en conjunto en la operación.

El próximo paso en Núñez

La aseguradora tiene además otras dos parcelas dentro del predio, donde prepara un hotel de una cadena internacional.

El acuerdo con la marca ya está cerrado, aunque todavía se mantiene bajo confidencialidad. La construcción comenzaría próximamente y el plazo previsto es de alrededor de dos años.

El futuro hotel tendrá cerca de 12.000 m2 y ocupará un terreno doble ubicado frente al desarrollo que comparte con HIT.

Los otros desarrollos de Sancor Seguros

El grupo creó su división inmobiliaria en 2018 y actualmente participa en más de 20 emprendimientos que alcanzan unos 450.000 m2 en distintos puntos del país. Tiene presencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Sunchales, Córdoba, Mendoza, Neuquén y San Juan.

En Nueva Córdoba, este año comenzó la obra de Alere, que Sancor desarrolla junto con Elyon y el estudio Aisenson. Tendrá 12 pisos y 108 departamentos, con entrega prevista para abril de 2029. Cerca del 20% de los metros ya está vendido, con unidades desde u$s 150.000 y financiación de hasta 36 meses .

En Posadas, la compañía desarrolla Veta del Paraná, su primer proyecto en Misiones. Con una inversión de más de u$s 30 millones, tendrá 28 pisos, 90 metros de altura y cerca de 17.000 metros cuadrados. La torre contará con 80 departamentos de entre 135 y 292 m2, con valores desde u$s 2700 por metro cuadrado.