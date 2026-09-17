El turismo en la provincia de Jujuy combina paisajes impactantes con una identidad cultural fuertemente arraigada en sus tradiciones ancestrales.

En lo alto de la Quebrada de Humahuaca, el icónico mirador del Hornocal no solo atrae por sus postales de montaña, sino también por una experiencia gastronómica tan rústica como inolvidable: degustar una clásica tortilla a la parrilla elaborada en el momento mientras se contempla el abismo por encima de la línea de las nubes.

Una parada al paso a 4.350 metros sobre el nivel del mar

Ubicado en el acceso al Cerro de los 14 Colores, este espacio se consolida como uno de los puntos clave de comida al aire libre de mayor altitud en toda Latinoamérica.

Sin la infraestructura de un restaurante tradicional ni salones cerrados, la propuesta se concentra en puestos rústicos atendidos por los propios pobladores locales, quienes reciben a los viajeros con opciones calientes pensadas para hacerle frente al viento andino y a las bajas temperaturas extremas de la Puna.

Sabores autóctonos y recetas tradicionales para combatir el frío

La oferta gastronómica del lugar se destaca por la sencillez y el sabor de la cocina regional elaborada a la vista de los turistas.

Las estrellas del mirador son las tradicionales tortillas a la parrilla rellenas con queso de cabra, jamón, choclo o verdura, acompañadas por empanadas jujeñas, pastelitos fritos y el infaltable té o mate de coca, una infusión ancestral fundamental para aclimatar el cuerpo y mitigar los efectos del apunamiento a semejante altitud.

Imagen ilustrada con Gemini

La sensación única de merendar por encima de las nubes

El gran atractivo de esta parada gastronómica radica en su entorno natural y en la posición estratégica del predio durante las primeras horas de la tarde.

Debido a la extrema altura, es habitual que las masas de nubes queden depositadas en los valles por debajo de la línea de visión de los visitantes, permitiendo disfrutar de una vista privilegiada al paso con la sensación inmersiva de estar flotando en el cielo frente al resplandor multicolor de la serranía.

Un modelo de gestión comunitaria que resguarda la cultura local

Toda la actividad en el área está organizada por la comunidad originaria de Hornocal, que se encarga de la conservación del entorno, el cobro de la tasa de ingreso por vehículo y la venta de alimentos.

Este esquema autogestionado permite preservar el patrimonio natural del monumento geológico y garantiza que los ingresos generados por el turismo impacten de manera directa en el desarrollo de las familias rurales de la zona.

Cómo llegar y recomendaciones clave para disfrutar la visita

Para acceder al mirador desde la ciudad de Humahuaca se deben recorrer 25 kilómetros por la Ruta Provincial 73, un trayecto de ripio de alta montaña que demanda cerca de una hora de viaje.

Debido a la gran exigencia física que representa la altitud, se aconseja realizar una aclimatación previa en localidades más bajas como Tilcara, vestir ropa de abrigo técnica en capas y contemplar que se trata de una experiencia al aire libre donde el viento y el clima de montaña son protagonistas.