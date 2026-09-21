Hat trick de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

El próximo 26 de octubre se realizará la gala de premiación de la 70° edición del premio “Balón de Oro”. Para esta ocasión, la sede se mudará del icónico Théâtre du Châtelet en París al majestuoso The London Palladium, inaugurado en 1910 (2286 butacas), situado en pleno centro de Londres.

Creado en 1956, este premio sirvió de reconocimiento a leyendas mundiales de la talla de Alfredo Di Stéfano (2), en 1957 y 1959; Johan Cruyff (2), en 1971 y 1973; Franz Beckenbauer (2), en 1972 y 1976; Michel Platini (3), en 1983, 1984 y 1985; Cristiano Ronaldo (5), en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017; y Lionel Messi (8) en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Los valores a considerar son una combinación entre el rendimiento individual, los logros del equipo, la deportividad y el respeto al juego limpio.

La revista France Football nominó a los 30 mejores jugadores de la temporada 2025-2026. Entre ellos figuran Leo Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Lautaro Martinez y Emiliano “Dibu” Martinez.

Las categorías contemplan: mejores futbolistas (ramas masculina y femenina), mejores entrenadores, arqueros, clubes y futbolistas Sub21.

El jurado está integrado por 100 periodistas internacionales (rama masculina) y 50 (rama femenina), conforme el orden de países surgido del ranking FIFA.

Cada jurado elige su propio “Top 10” de la lista previa de 30 nominados. Para votar se sigue un orden de mérito decreciente.

Los 10 elegidos reciben puntajes de 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente.

Desde 2024, France Football, propiedad del grupo de medios Groupe L’Équipe, organiza este evento junto con la UEFA (Federación Europea de Fútbol).

Un trofeo simbólico que genera réditos económicos

El trofeo de los ganadores está armado con 2 placas de latón soldadas a mano, imitando las formas del balón, recubiertas con oro fino de 18 kilates sobre una base de pirita. Mide unos 31 centímetros de alto por 23 centímetros de ancho, con un peso aproximado de 7,2 kilogramos. Su costo oscila entre 3.000 y 3.500 euros (entre u$s 3.300 y u$s 3.800).

Si bien no existe una recompensa dineraria directa, el solo hecho de figurar en el “Top 30” genera beneficios contractuales (bonus extras), más el alza del valor de derechos de imagen y patrocinios deportivos con grandes marcas, más un aumento de primas y cotizaciones en el mercado de pases a nivel global.

Y así, los consagrados como N°1 en las diferentes categorías, además del trofeo, reciben una plusvalía significativa en sus ingresos.

El récord de Leo Messi en Inter de Miami

Con 39 años, Leo lideró al Inter de Miami (campeón MLS) para coronarse en la Campeones Cup, tras derrotar 2 a 0 al Cruz Azul de México (campeón de Liga MX).

Con el gol convertido de cabeza, Messi es el futbolista con más goles (36) en finales de la historia del fútbol. A lo largo de su carrera, el argentino disputó 53 finales, con 36 goles y 18 asistencias.

Desde su arribo a Miami (mediados de 2023), con la camiseta de Las Garzas acumula 115 partidos en EE. UU, con un total de 157 contribuciones directas de gol (101 goles y 57 asistencias).

En los últimos 3 años, Inter Miami obtuvo 5 títulos: Leagues Cup (2023), MLS Supporters’ Shield (2024), Campeón Conferencia Este (2025), MLS Cup (2025) y Campeones Cup (2026).

Con esta última Copa, Messi alcanzó 48 títulos en su carrera, convirtiéndose en el futbolista más ganador de todos los tiempos, seguido por los brasileños Marquinhos y Dani Alves, con 43 cada uno.

Fuente: Inter Miami Twitter Fuente: Inter Miami Twitter

La mirada de otros candidatos

“Yo quiero que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid, es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas”, declaró Kylian Mbappé al diario español AS.

Y enseguida, mirando a su entrevistador, le dijo: “Mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, a hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final pues como tú votan, ¿no?. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”.

Mbappé no logró títulos en la temporada 2025/26, pero con sus 10 goles en el Mundial 2026, superó el récord histórico de las Copas del Mundo (22), relegando a Leo al 2do. puesto (21). También fue máximo goleador (Botín de Oro) de LaLiga española.

Por su parte, Lamine Yamal, confesó en diálogo con Jorge Valdano, exfutbolista campeón del mundo con Argentina en México 1986: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

Preguntado luego sobre quién debería ganar el premio, Yamal señaló: “Yo creo que este año me lo merecería por lo que he ganado” (Campeón con el Barcelona FC: Liga y Supercopa de España 2025-2026, Campeón Mundial 2026, con la Selección de España.

Otro de los candidatos, el inglés Harry Kane (total de 73 goles con Bayern de Múnich y Selección de Inglaterra) dijo: “Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación, son dos de los mejores de la historia. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo. Así que todo eso simplemente me motiva”.

Consultado sobre Messi en un reportaje con Universo Valdano, apuntó: “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba”.

Y continuó: “Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y lo que generó, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo (39), aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel”.

Las opiniones de David Beckham y Diego Simeone

“Impactar en la Copa del Mundo y en cada partido de la forma en la que lo hizo, eso es especial. No hay nadie a los 39 años que lo esté haciendo ni que esté a ese nivel, así que se merece ser considerado para el Balón de Oro. En mi opinión debería ganarlo”, afirmó Beckham, exjugador del Manchester United y accionista del Inter Miami, quien le entregara el 8° trofeo a Leo en 2023.

Por su lado, Diego Simeone (DT del Atlético Madrid), respondió a la pregunta de quién debería ser el consagrado: “Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi”.

La herida abierta de los ingleses

Días atrás, se conoció un fragmento del documental titulado: “Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo”, patrocinado por la Federación Inglesa (FA). El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, recuerda aquel épico partido en Atlanta, que valió el pase a la final de Argentina tras el triunfo (2-1).

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo”, reflexiona el entrenador alemán.

Y continúa: “Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes. Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra”.

Y, a modo de conclusión, sostiene: “Argentina juega un fútbol muy rápido y despiadado. Llegan a atacar reuniendo cuatro delanteros y a Messi. Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”.

Este testimonio resume lo sobrenatural del genio llamado Messi. Un futbolista virtuoso y único, por habilidad, mentalidad, magnetismo, perseverancia y resiliencia.

Al cierre de su brillante carrera y en una fenomenal demostración de maestría, Leo va en busca de su 9vo. “Balón de Oro”. Ojalá así sea, porque lo tiene mucho más que merecido.