El gasto de los turistas extranjeros en Uruguay entre enero y junio de 2026 bajó un 12 % en términos reales, en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe realizado por la Cámara Uruguaya de Turismo y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

El informe -presentado en Punta del Este- añade que el ingreso de visitantes extranjeros en el primer semestre también descendió un 12% respecto al de 2025.

En ese sentido, apunta que la baja “es explicada por una menor llegada de argentinos”. En concreto, destaca que arribaron 228 mil turistas extranjeros menos y 230 mil argentinos menos.

El trabajo señala que el turismo emisivo de la vecina orilla cayó un 13% durante el primer semestre de 2026 y hace hincapié en que desde Argentina viajaron menos no solo a Uruguay, sino a otros destinos.

Por otra parte, el informe de la Cámara de Turismo sostiene que las actividades turísticas explican el 6% del Producto Interno Bruto del país y que 122.300 personas trabajan en empleos vinculados al sector.

En este sector se incluyen actividades como alojamiento, gastronomía, transporte de pasajeros y servicios de reservas, actividades culturales, deportivas y recreativas, actividades inmobiliarias vinculadas al alojamiento turístico y actividades asociadas a congresos, convenciones y eventos.

El trabajo explica que “para volver a la rentabilidad que se tuvo en el período prepandemia, los ingresos deberían subir un 42% y los costos bajar un 30% o una combinación de ambas”.

El documento indica el camino que se debe tomar para alcanzar una mayor competitividad: “El sector privado tiene la responsabilidad de invertir, innovar, brindar un buen servicio y ser competitivos. Para ello es indispensable que el sector público impulse mejoras en la competitividad en cuanto a costos internos e invierta más en promoción”, señala.

Durante la presentación, el presidente de la Cámara de Turismo, Fernando Tapia, señaló que el sector “es una de las herramientas más potentes que tiene el Uruguay para crecer” y remarcó que su impacto trasciende la propia actividad.

“Hablamos de empleo, de inversión, de desarrollo territorial y de oportunidades para miles de uruguayos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el desafío es transformar ese potencial en resultados concretos. “Si queremos más turismo, necesitamos mejores condiciones para que el turismo funcione mejor como actividad económica y productiva”, sostuvo.

La presentación contó con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, de la subsecretaria, Ana Claudia Caram, autoridades departamentales y parlamentarios, en un espacio que reafirmó el rol del turismo como una de las principales palancas para el crecimiento económico y social del país.