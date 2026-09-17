NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El ministro de economia Luis Caputo ingresa a la casa rosada donde se realiza la reunion de gabinete de ministros con el presidente Javier Milei. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

El Gobierno develó los primeros números del Presupuesto para 2027. En la previa, el ministro de Economía Luis Caputo indicó que volverá a haber superávit fiscal y prevé un crecimiento del 4% para el año próximo, con salarios que le ganarían a la inflación según sus proyecciones.

“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera , no estando el país en default”, escribió por la mañana en redes.

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