El Gobierno develó los primeros números del Presupuesto para 2027. En la previa, el ministro de Economía Luis Caputo indicó que volverá a haber superávit fiscal y prevé un crecimiento del 4% para el año próximo, con salarios que le ganarían a la inflación según sus proyecciones.
“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default”, escribió por la mañana en redes.
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