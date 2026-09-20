Güerrin abrió sus puertas en 1932, cuatro años antes de la inauguración del Obelisco, y desde entonces se convirtió en una de las pizzerías más reconocidas de Buenos Aires. Con 94 años de historia, cinco hornos y seis salones, el establecimiento puede recibir hasta 1.000 personas al mismo tiempo.

Su enorme estructura atraviesa la manzana desde la avenida Corrientes hasta Lavalle, literalmente “de cordón a cordón”. En los días de mayor movimiento, pueden llegar a pasar por el local unas 10.000 personas.

Y si un lugar tiene capacidad para 1.000 personas al mismo tiempo, vale la pena recorrerlo. Por eso, Güerrin abrió por primera vez parte de sus espacios menos conocidos y creó “Un día en Güerrin. Un viaje por nuestra historia”, una experiencia que permite descubrir sus rincones ocultos.

Cómo es la visita guiada por Güerrin

La experiencia se llama “Un día en Güerrin. Un viaje por nuestra historia” y permite recorrer sectores que normalmente no forman parte de la visita habitual.

El recorrido está guiado por Marcos Giaccaglia, descendiente directo de los fundadores y actual gerente de la pizzería, quien relata en primera persona diferentes episodios de la historia del establecimiento.

Cómo es la visita guiada por Güerrin. Instagram @pizzeriaguerrin

El paseo comienza por la barra del corte, donde se sirve pizza al paso y funciona el horno 1, y continúa por el salón principal, abastecido por el segundo horno.

Uno de los espacios más destacados es el Salón Presidencial, que recibió a los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Allí funciona el horno 3, el más grande de la pizzería, con capacidad para cocinar hasta 60 pizzas simultáneamente.

El recorrido también pasa por el entrepiso y el Salón de los Teatros, donde hay fotografías de escenarios porteños y de otras pizzerías tradicionales de la avenida Corrientes.

Al final de un pasillo se encuentra el Patio Napolitano, creado durante la pandemia como un espacio al aire libre. Tiene techo móvil y allí funciona el quinto horno.

Los secretos detrás de la pizza de Güerrin. Instagram @pizzeriaguerrin

Los secretos detrás de la pizza de Güerrin

La experiencia también permite descubrir algunos de los lugares vinculados directamente con la elaboración de las pizzas.

Los visitantes pueden conocer la cámara de mozzarella y la tomatina, donde se prepara la salsa característica de la casa. Además, el recorrido incluye degustaciones de focaccia, salsa y quesos.

Cada horno tiene su propio equipo, formado por un maestro pizzero, dos ayudantes y un palero. Para alcanzar el puesto de maestro pizzero se necesitan al menos 10 años de experiencia, aunque algunos trabajadores llevan más de 40 años frente al fuego.

Cuál es la pizza más vendida de Güerrin

Entre las variedades más elegidas aparecen la muzarella, jamón y morrones y la fugazzetta. Desde la pizzería explican que su particularidad está vinculada al proceso de cocción, la distribución del calor, los tiempos, la mozzarella propia y la salsa de tomate preparada en el momento.

Entre las variedades más elegidas aparecen la muzarella, jamón y morrones y la fugazzetta. Instagram @pizzeriaguerrin

La historia de Güerrin: una pizzería más antigua que el Obelisco

La pizzería fue fundada por los genoveses Arturo Malvezzi y Guido Grondona en 1932, cuando Corrientes todavía no tenía la fisonomía que la caracteriza actualmente.

El edificio había sido un conventillo y durante los primeros años algunos de los trabajadores incluso vivían allí. El nombre Güerrin proviene del dialecto genovés y hace referencia a una figura asociada con la idea de quitarles a los ricos para ayudar a los pobres.

Con el paso de las décadas, el local quedó ligado a la historia de la avenida Corrientes y al paisaje gastronómico porteño. Sus hornos continuaron funcionando incluso durante la pandemia, cuando Marcos acudía diariamente para mantenerlos encendidos.

Cuándo se puede hacer el tour de Güerrin

La experiencia “Un día en Güerrin. Un viaje por nuestra historia” se realiza todos los domingos, con dos horarios: 11:00 y 17:00. Los cupos son limitados y las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial de Güerrin.