Argentina volvió a ser protagonista en el mundo de la carne, pero esta vez tuvo un competidor muy cerca.

Uruguay obtuvo la misma cantidad de Medallas de Oro que nuestro país en el Campeonato Mundial de Carnes (CMDC) 2026, realizado en Buenos Aires.

Del certamen participaron más de 200 muestras provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, México, España, Inglaterra e Irlanda. Los cortes fueron evaluados a ciegas por especialistas de distintos países.

¿Qué país igualó a Argentina en el Mundial de Carnes?

El país que quedó igualado con Argentina fue Uruguay, que consiguió dos Medallas de Oro en las cuatro categorías que tuvo el campeonato.

Uruguay se quedó con el máximo reconocimiento en Bife Ancho alimentado a grano y Bife Angosto alimentado a pasto, ambos provenientes de ejemplares Aberdeen Angus.

Argentina, por su parte, obtuvo el oro en Bife Angosto alimentado a grano y Bife Ancho alimentado a pasto.

Cómo se eligió la mejor carne del mundo

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La competencia se realizó en el tradicional restaurante El Central, ubicado dentro de La Rural, en Palermo. Allí se distribuyeron unas 43 mesas para recibir a los integrantes del jurado.

Cada muestra fue evaluada a ciegas por 68 personas. En total, participaron cerca de mil expertos entre las distintas instancias del campeonato.

Los jurados calificaron tres características principales: terneza, jugosidad e intensidad de sabor. Entre los evaluadores hubo sommeliers de carne, chefs, restaurateurs, expertos internacionales y consumidores previamente capacitados.

Argentina y Uruguay, en lo más alto del podio

El resultado dejó un dato destacado para la región: Argentina y Uruguay compartieron el primer lugar en cantidad de Medallas de Oro.

Además, Argentina tuvo una fuerte presencia en las Medallas de Plata y Bronce, mientras que Uruguay también consiguió reconocimientos adicionales y menciones por mejor sabor.