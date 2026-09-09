Las propuestas gastronómicas que ofrecen platos abundantes a buen precio son tendencia en Buenos Aires. En este caso, un popular bodegón porteño lanzó una promoción irresistible con tapeo libre a $ 25.000 donde los clientes pueden comer diferentes delicias de origen español sin límite de repetición.

El menú libre incluye una gran variedad de opciones tradicionales preparadas con ingredientes frescos y sabrosos. La carta contempla raciones con anchoas, atún, salmón ahumado, pollo, palta, calamares, morcilla con huevo y chistorra. También hay alternativas vegetarianas, bocatas de carrillera o jamón crudo y tortillas españolas individuales.

¿Cómo es el bodegón español libre por $ 25.000?

Para mantener el orden en la cocina y la frescura en la mesa, la casa aplica una modalidad especial de servicio. Los comensales piden una primera ronda de tres tapas a elección para comenzar la experiencia gastronómica. Una vez que finalizan esa tanda, los mozos traen tres opciones nuevas hasta que el cliente decida parar.

Esta oferta de comida libre cuesta $ 25.000 por persona e incluye una bebida gratis a elección para acompañar los platos. Las opciones disponibles para beber son un vaso de sidra, un vermut artesanal o el clásico tinto de verano . La propuesta se convirtió rápidamente en una de las más económicas del circuito porteño.

Horarios y condiciones de este tapeo libre

La promoción de tapeo ilimitado no funciona durante todo el día ni durante el fin de semana. El beneficio está disponible de lunes a viernes entre las 18 y las 20 horas. Este formato resulta ideal para disfrutar de un picoteo abundante al salir del trabajo tipo after office.

El pago del servicio y de los adicionales se realiza directamente en el local al momento de finalizar la visita. Es fundamental tener en cuenta la franja horaria para acceder al costo promocional antes de que comience el turno noche. Las bebidas extra o los postres tradicionales se abonan por separado en la cuenta final .

Dónde queda el bodegón y cómo reservar una mesa

El establecimiento se encuentra ubicado en la Avenida Pedro Goyena 1064, en el corazón de Caballito. El restaurante destaca por su ambiente familiar y su atención cálida.

Para asegurar un lugar en el salón durante el horario de la oferta, conviene gestionar una mesa con anticipación. La reserva se realiza de forma digital a través de la aplicación o la web Apparta seleccionando la sucursal. De esta forma, se evitan demoras en la entrada y se garantiza la atención dentro de las dos horas promocionales.