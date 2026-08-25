Por fin midieron a Milei, Kicillof y a Massa: nadie esperaba quién quedó primero, segundo y tercero

Un nuevo relevamiento de opinión pública elaborado por la consultora QSocial evaluó la intención de voto de cara a un eventual escenario electoral a nivel nacional, marcando una contienda sumamente disputada entre Javier Milei y Axel Kicillof , mientras que la brecha se estira en el escenario que mide al actual mandatario frente a Sergio Massa.

El trabajo de campo fue realizado sobre un total de 1.550 casos entre el 8 y el 31 de julio, con un margen de error del +/- 2,5%. El sondeo contempla las proyecciones tanto para una primera vuelta como para sus correspondientes definiciones en balotaje.

Los escenarios de primera vuelta y balotaje

El informe contrapone la figura del oficialismo frente a dos de las principales opciones de la oposición, mostrando comportamientos de voto diferenciados:

Escenario con : en la primera vuelta, Javier Milei lidera la preferencia con el 31%, seguido a dos puntos de distancia por el gobernador bonaerense, quien alcanza un 29%. Myriam Bregman obtiene un 11% y Juan Schiaretti un 8%, mientras que el 6% optaría por el voto en blanco y el 15% se mantiene indeciso. En el balotaje se registra una situación de paridad dentro del margen de error, con Kicillof en 42% y Milei en 41%, acompañados por un 17% de indecisos. Axel Kicillof : en la primera vuelta, Javier, seguido a dos puntos de distancia por el gobernador bonaerense, quien alcanza un 29%. Myriam Bregman obtiene un 11% y Juan Schiaretti un 8%, mientras que el 6% optaría por el voto en blanco y el 15% se mantiene indeciso. En else registra una situación de paridad dentro del margen de error,, acompañados por un 17% de indecisos.

Por fin midieron a Milei, Kicillof y a Massa: nadie esperaba quién quedó primero, segundo y tercero Imagen ilustrativa (El Cronista)

Escenario con Sergio Massa: ante una postulación del exministro de Economía, Milei sostiene el 31% en primera vuelta, mientras que Massa cosecha un 22%. Bregman alcanza el 15%, Schiaretti el 8%, el voto en blanco escala al 9% y la franja de indecisos se ubica en 15%. De cara a la segunda vuelta, la diferencia a favor del actual Presidente se amplía a cuatro puntos, marcando un 42% frente al 38% de Massa, con un 20% de electores sin definir.

El impacto de la indecisión en el electorado

Los resultados ponen de manifiesto que las perspectivas electorales dependen en gran medida del armado y la representación de la oposición.

Asimismo, la porción de votantes indecisos (que se sitúa entre el 17% y el 20% en las definiciones mano a mano) representa un margen clave de volatilidad .

Para realizar consultas o verificar aspectos vinculados a las normativas y los procesos electorales en el país, se pueden utilizar las herramientas institucionales dispuestas en el sitio de la Cámara Nacional Electoral o acceder a las publicaciones informativas desarrolladas por la Dirección Nacional Electoral.