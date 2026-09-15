Una histórica panadería argentina alcanzó el máximo reconocimiento gastronómico a nivel internacional. Artiaga se consagró como la mejor panadería artesanal tradicional del mundo tras imponerse en una exigente competencia internacional organizada en Reino Unido.

El prestigioso galardón fue otorgado por la revista británica LUXlife durante la primera edición de los Bake & Brew Awards. Este certamen busca destacar la excelencia, la creatividad y el oficio de comercios gastronómicos procedentes de diversos países como Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

El premio que ganó esta histórica panadería

La histórica Panadería Artiaga se quedó con el título principal de “Heritage Craft Bakery of the Year”. Se trata de un local que nació en 1931 en el barrio porteño de Saavedra y actualmente es gestionado por la tercera generación de la familia Rodríguez. Se ubican en Av. Balbin 4183 y suelen destacar su compromiso con “lo artesanal y la sustentabilidad”.

Su propuesta gastronómica combina recetas tradicionales de masa madre con ingredientes orgánicos y naturales. Entre sus creaciones más vendidas destacan sus hogazas de pan artesanal, las medialunas de manteca y sus reconocidos panettones de elaboración propia.

Quiénes compitieron en los Bake & Brew Awards y qué categorías participaron

La competencia internacional reunió a destacados exponentes del sector de la panadería artesanal y las cafeterías de especialidad a nivel global. Entre los participantes evaluados se encuentran reconocidos establecimientos de Europa, Medio Oriente y América.

El jurado internacional evaluó diferentes rubros vinculados a la calidad gastronómica y los procesos productivos de cada marca. Las categorías principales premiaron la innovación artesanal, el uso de ingredientes sustentables, la cultura de servicio y el impacto en la comunidad.

Una historia familiar con casi un siglo de tradición y premios

El proyecto comenzó con la llegada al país de Antonio Rodríguez, un inmigrante español que inició el negocio familiar. Con el paso de las décadas, la firma sumó talleres de capacitación, tecnología sustentable con paneles solares y un equipo inclusivo.

Artiaga ya acumula 16 premios internacionales y ocho reconocimientos nacionales a lo largo de su destacada trayectoria. Este nuevo trofeo reafirma el liderazgo de la gastronomía argentina en el mapa mundial de la panadería artesanal.