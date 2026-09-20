El hermoso pueblo de Córdoba que tiene una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina.

Hay lugares que parecen hechos para una postal: ríos de aguas cristalinas, formaciones rocosas, playas naturales y paisajes serranos. En el corazón de Traslasierra, Mina Clavero reúne estos atractivos y tiene además un reconocimiento que la distingue a nivel nacional.

Rodeada por las Sierras Grandes, la localidad cordobesa se convirtió en uno de los destinos más visitados de la provincia. Sus ríos, balnearios y propuestas al aire libre atraen tanto a quienes buscan descansar en la naturaleza como a los viajeros que prefieren actividades y paseos.

El río que convirtió a Mina Clavero en una maravilla natural

El gran protagonista del destino es el río Mina Clavero, que nace en las Altas Cumbres y atraviesa el paisaje serrano con aguas transparentes, ollas naturales, pequeños saltos y formaciones de piedra.

En 2019, el río fue elegido como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina, en un concurso organizado por la Fundación New 7 Wonders. La votación contó con la participación de más de un millón de personas y tuvo 28 finalistas de 18 provincias.

La elección se anunció el 7 de mayo de ese año y también incluyó a las Salinas Grandes, el Glaciar Perito Moreno, el Parque Nacional Talampaya, la Selva Misionera, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Bañado La Estrella.

Para seleccionar los sitios se consideraron aspectos como la espectacularidad de los paisajes, la originalidad geológica, la biodiversidad, la sustentabilidad y el potencial turístico.

Mina Clavero, Cordoba. Cordoba Turismo.

Río Mina Clavero, un lugar con ollas naturales, saltos y toboganes de piedra

A lo largo de su recorrido, el río Mina Clavero ofrece distintos sectores donde el agua forma ollas naturales y pequeños saltos, además de superficies rocosas que funcionan como verdaderos toboganes naturales.

Durante el verano, estos espacios se convierten en algunos de los puntos más buscados por quienes llegan a la localidad para pasar el día junto al agua. La transparencia del río y el paisaje de las Sierras Grandes completan uno de los escenarios más característicos de Mina Clavero.

Los tres ríos y los balnearios de Mina Clavero

El río que lleva el nombre de la ciudad no es el único atractivo. Mina Clavero cuenta con un sistema formado por tres cursos de agua.

El río Panaholma se destaca por sus aguas más templadas, playas amplias y sectores poco profundos, mientras que la unión de ambos da origen al río Los Sauces, que concentra más de diez balnearios.

Hay espacios con playas de arena, sectores de aguas tranquilas, zonas rocosas y áreas equipadas con asadores y lugares para pasar el día. También existen alternativas para caminar, recorrer senderos y disfrutar del paisaje serrano.

Mina Clavero, Cordoba. Cordoba Turismo.

Gastronomía, artesanías y paseos

La propuesta turística continúa después de las actividades junto al río. El centro de Mina Clavero reúne restaurantes, parrillas, pizzerías, bares y casas de té, además de ferias donde artesanos y productores locales ofrecen trabajos en madera, cuero, lana y cerámica.

Para hospedarse, hay hoteles, hosterías, cabañas y campings, mientras que durante la noche se suman pubs, cervecerías y otros espacios de entretenimiento.

Cómo llegar a Mina Clavero desde Córdoba

Mina Clavero está a unos 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba y se puede llegar por la Ruta Nacional 20 y el Camino de las Altas Cumbres.

Entre ríos cristalinos, balnearios y paisajes de montaña, la localidad combina naturaleza y turismo durante todo el año. Su mayor emblema, el río Mina Clavero, le sumó además un lugar entre las Siete Maravillas Naturales de Argentina.