Es uno de los pueblos más bonitos de España: esta localidad cuenta con 150 habitantes y destaca por su impresionante arquitectura y paisajes naturales. (Fuente: Shutterstock).

Sajazarra es uno de los pueblos más bonitos de España y una de las localidades que mejor conserva el carácter medieval de La Rioja Alta. Este pequeño municipio, de apenas 150 habitantes, se encuentra en la confluencia de los ríos Aguanal y Ea y está rodeado de viñedos, campos de cereal y espacios naturales.

La localidad fue el primer pueblo de La Rioja en recibir, en mayo de 2017, el reconocimiento de “Pueblo Más Bonito de España”. Su conjunto histórico-artístico, sus edificios de valor arquitectónico, las rutas de senderismo y su tradición vinculada al vino convierten a Sajazarra en un destino destacado para quienes buscan conocer el paisaje y el patrimonio de la comunidad riojana.

Sajazarra, un pueblo medieval entre viñedos y naturaleza

Sajazarra pertenece a la comarca de La Rioja Alta y se sitúa en la zona de Haro, a unos 520 metros de altitud. El municipio tiene una superficie de 13,7 kilómetros cuadrados y su economía está ligada principalmente a la agricultura, especialmente al cultivo de cereales y vid.

La historia de la localidad se remonta a la Edad Media. Su primera mención aparece en el Fuero de Miranda de Ebro de 1099, bajo el nombre de “Saja”, mientras que en 1146 ya aparece con su denominación actual. La villa fue fortificada entre los siglos XII y XIII y posteriormente quedó vinculada a diferentes señoríos.

El paisaje es uno de sus principales atractivos. Los viñedos y otros cultivos rodean un núcleo urbano en el que se conservan construcciones históricas, calles y arcos apuntados. Además, Sajazarra ofrece rutas para caminar entre viñedos, recorrer zonas de bosque o acercarse a los Montes Obarenes.

Es uno de los pueblos más bonitos de España: esta localidad cuenta con 150 habitantes y destaca por su impresionante arquitectura y paisajes naturales. Freepik / Wikimedia Commons

Qué ver en Sajazarra: castillo, iglesia y arte contemporáneo

El castillo-palacio de Sajazarra

El castillo es uno de los elementos más destacados de la localidad. Fue construido en la segunda mitad del siglo XV, cuando la villa se transformó en señorío de los Velasco. El edificio, también descrito como un imponente castillo del siglo XIV, es uno de los mejor rehabilitados de La Rioja y forma parte del conjunto histórico de Sajazarra.

La iglesia de la Asunción

Junto al castillo se encuentra la iglesia de la Asunción, cuyos orígenes se sitúan entre los siglos XII y XIII. El templo reúne diferentes estilos arquitectónicos y en su interior conserva una imagen de la Virgen de la Antigua.

Las calles y el conjunto histórico-artístico

El núcleo urbano conserva su carácter de villa medieval fortificada, con muros y arcos apuntados que permiten recorrer parte de su pasado histórico mientras se pasea por sus calles y callejuelas.

Arte contemporáneo y paseos por el río Ea

El patrimonio de Sajazarra también se extiende al arte contemporáneo. Las calles del municipio cuentan con una exposición permanente de obras vanguardistas. A esto se suman los paseos didácticos, con recorridos guiados por la villa medieval y junto al río Ea.

El Castillo de Sajazarra fue construido en el siglo XV. (Fuente: Wikimedia Commons / Jynus)

Cómo llegar a Sajazarra en coche desde Logroño, Vitoria y otras ciudades

Sajazarra está a 56 kilómetros de Logroño, la capital de La Rioja, y a 55 kilómetros de Vitoria. También se encuentra a 78 kilómetros de Burgos, 146 kilómetros de Pamplona y 149 kilómetros de Soria.

Desde Logroño: unos 56 kilómetros.

Desde Vitoria: unos 55 kilómetros.

Desde Burgos: unos 78 kilómetros.

Desde Pamplona: unos 146 kilómetros.

Desde Soria: unos 149 kilómetros.

Estas distancias permiten plantear la visita como una excursión en coche desde diferentes ciudades del norte de España, especialmente para recorrer Sajazarra y sus alrededores, donde el paisaje de viñedos, los campos de cultivo y las zonas naturales forman parte esencial del atractivo de la localidad.