El joven modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a sus 27 años en un centro de rehabilitación, según consta en los registros del forense del condado de Los Ángeles.

La noticia fue publicada por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia. Aún no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Asimismo, la autopsia aún no ha concluido, según TMZ.

A través de un comunicado que el representante de Cindy Crawford envió a varios medios, la familia solicitó privacidad “durante este momento tan difícil y doloroso”.

Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

En enero de 2019, Gerber fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y condenado a 3 años de libertad condicional. Además, se le ordenó completar un programa para conductores ebrios y dos días de servicio comunitario.

En los últimos años, había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas. En 2023, durante su participación en el pódcast “Studio 22”, habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como “una parte muy importante de mi vida”.

Impulsó su propia iniciativa, “Mental Health Mondays” (Lunes de Salud Mental), y colaboró ​​con organizaciones no gubernamentales, incluida “A Sense of Home” —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—, según informó DNA Model Management.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.

Además, había manifestado su deseo de poder ayudar a personas en su misma situación: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios. He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”.