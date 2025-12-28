Desde rascacielos que desafían el cielo hasta puentes que conectan continentes, la ingeniería moderna no deja de sorprender por su tamaño, diseño y audacia técnica.

Sin embargo, hay una construcción que se destaca por encima de todas por ser la más pesada del planeta, con más de un millón de toneladas, sumergida a más de 300 metros y una altura total de 472 metros.

¿Cuál es la construcción más pesada del planeta?

Se trata de Troll A, la plataforma de extracción de gas natural del yacimiento Troll, ubicada frente a la costa de Noruega. Además de ser la más pesada jamás construida, es considerada el objeto más grande que el ser humano ha trasladado de un lugar a otro .

Su función principal es separar y transportar el gas extraído del yacimiento hacia tierra firme. Opera de forma continua, soportando tormentas, corrientes y el desgaste marino propios del entorno oceánico. La energía que la alimenta se genera en tierra, lo que simplifica la operación y reduce riesgos.

A diferencia de otras plataformas que flotan o se sostienen con estructuras auxiliares, Troll A descansa sobre el fondo del mar y permanece anclada por su propio peso . Más de 300 metros de su estructura están bajo el agua, y su base se ubica en el lecho marino mediante un sistema diseñado para garantizar estabilidad incluso con olas de hasta 30 metros.

Características de la construcción más pesada del mundo

Altura total : 472 metros (más de 300 m sumergidos).

Peso : supera 1.000.000 de toneladas (incluyendo lastre).

Base : estructura de acero corrugado sobre la que descansan tanques de hormigón armado, elegidos por su resistencia a la presión y a la corrosión marina.

Patas : cuatro cilindros huecos de acero y hormigón especial, flexibles y ultra resistentes, con paredes de casi dos metros de grosor.

Accesos : dentro de las patas hay ascensores que conectan la plataforma con el lecho oceánico; el descenso toma unos nueve minutos.

Construcción : se empleó vertido continuo de hormigón, técnica clave para evitar juntas débiles y aumentar la solidez frente al viento, las olas y la presión del agua.

Anclaje y refuerzo: sistema de anclaje al vacío en la base y anillo de refuerzo entre patas para distribuir cargas.

Récord mundial: el mayor objeto trasladado por la humanidad

Troll A fue construida a más de 200 km de su ubicación definitiva . La base y la superestructura se fabricaron por separado y luego se transportaron mar adentro por una flota de diez remolcadores computerizados.

Para evitar que se hundiera durante el traslado, los ingenieros alinearon la línea de flotación con el centro de gravedad usando tanques de aire. El viaje duró una semana y el ensamble final requirió miles de sensores y varios días de trabajo.