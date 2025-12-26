Construirán un nuevo túnel que terminará para siempre con el caos de tránsito en una zona clave de la ciudad: dónde estará ubicado Fuente: Archivo

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra largamente esperada que promete cambiar de manera definitiva la circulación en un punto crítico del oeste porteño.

Se trata de un nuevo paso bajo nivel que permitirá eliminar uno de los cruces ferroviarios más conflictivos, reduciendo demoras, mejorando la seguridad y agilizando la conexión entre barrios.

Dónde estará el nuevo paso bajo nivel en la Ciudad

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Infraestructura porteño y forma parte de una estrategia integral para modernizar la movilidad urbana, con el objetivo de terminar con las barreras ferroviarias que generan embotellamientos diarios y situaciones de riesgo para peatones y conductores

El nuevo túnel se construirá sobre la calle Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, en el barrio de Villa Luro. La obra ya comenzó con el cierre de ese tramo de la calle y la habilitación de un paso provisorio por Ruiz de los Llanos, que permite mantener la circulación mientras se desarrollan los trabajos.

La intervención está incluida dentro del Plan Urbano Ambiental y del programa “Ciudad sin barreras”, una iniciativa que busca acelerar la eliminación de los cruces ferroviarios a nivel dentro de la traza urbana.

En esta zona, el paso del tren provoca largas filas de autos y colectivos, especialmente en horarios pico, generando un cuello de botella que afecta tanto a Villa Luro como a Liniers.

Cómo será el nuevo túnel en Villa Luro

El Paso Bajo Nivel tendrá doble sentido de circulación, con un carril por mano y una altura libre de 4,30 metros. Esto permitirá el paso de tránsito liviano y del transporte público, incluyendo colectivos, sin restricciones operativas.

Además, el proyecto contempla la construcción de pasarelas peatonales bajo nivel, equipadas con escaleras y rampas. De esta manera, se garantizará un cruce seguro y accesible para peatones y personas con movilidad reducida, un punto clave para la integración urbana del área.

El diseño, por otra parte, apunta a ordenar el tránsito y a brindar mayor previsibilidad a quienes circulan diariamente por la zona, eliminando la dependencia de los tiempos del ferrocarril.

Los beneficios del nuevo paso a nivel

La obra que se desarrollará en Villa Luro sobre las vías del ferrocarril Sarmiento apunta a traer una mayor fluidez del tránsito y evitar colapsos o demoras en el cruce de barrera.

Además, el nuevo paso bajo a nivel permitirá una mayor circulación de peatones entre los barrios de Villa Luro y Liniers como así también acortar los tiempos de viaje en la zona.