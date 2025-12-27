Inauguran el parque acuático más grande del país: cuenta con 30 toboganes y más de 50 atracciones. Foto: Infinito Water Park

Un nuevo parque acuático llega a Argentina para transformar de manera definitiva el concepto de vacaciones. Este predio será inaugurado en enero y ocupará 13 hectáreas, contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes, gracias a una inversión de u$s 40 millones.

El megaproyecto estará situado en Córdoba y también incluye la construcción de un shopping a cielo abierto con más de 46 locales y un estadio cerrado multiuso con capacidad para 14.000 personas.

Inauguran el parque acuático más grande del país: cuenta con 30 toboganes y más de 50 atracciones. Foto: Infinito Water Park

Se está desarrollando un parque acuático en Córdoba: qué atracciones ofrecerá

Infinito Water Park será un complejo situado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, entre Costanera y la autopista a Rosario. Este complejo tiene como objetivo convertirse en un centro de entretenimiento y un motor económico fundamental para la provincia. Ocupará un total de 13 hectáreas y tendrá la capacidad de albergar a 12.500 personas simultáneamente.

La propuesta incluye más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados para diversos públicos. Entre las atracciones más notables se encuentra una piscina con olas artificiales, capaz de almacenar 3,5 millones de litros de agua y generar olas de hasta 1,8 metros de altura mediante impulsores de aire.

Asimismo, contará con un río lento de 500 metros de recorrido, playas de arena equipadas con reposeras y sombrillas, así como un sector VIP con opciones gastronómicas. Los juegos acuáticos y de entretenimiento serán proporcionados por Action Park Waterscapes, una firma española con presencia en más de 30 países de Europa, Asia y América.

Adicionalmente, se contemplan diferentes zonas tematizadas para diversos públicos, que incluyen espacios familiares, juveniles e infantiles. El parque se abastece de cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y recicla el agua mediante 10 filtraciones diarias en sus cinco salas de máquinas.

Avances y apertura de Infinito Water Park: fechas de apertura

La obra del parque acuático se encuentra en un avance de entre 85% y 90% y la apertura será para el sábado 17 de enero de 2026 (se inaugura el sábado 3).

Según sus propietarios, se proyecta que en su primera temporada reciba alrededor de 450.000 visitantes, generando un impacto económico superior a los 67 mil millones de pesos para el turismo provincial.

¿Cuánto costará la entrada a este parque acuático?

Infinito Water Park puso en marcha la preventa de entradas con tres diferentes categorías. El parque operará todos los días en horario continuo de 9:30 a 19:00.

Inauguran el parque acuático más grande del país: cuenta con 30 toboganes y más de 50 atracciones. Foto: Infinito Water Park

La categoría de entrada básica, llamada Infinito Aqua, tiene un valor de $71.999 para adultos y $59.000 para menores de lunes a jueves. Los sábados y domingos el precio sube a $99.000 para adultos y $79.000 para menores.

Precios en preventa

Menores de 0 a 4 años: ingreso gratuito

Menores de 4 a 12 años: 20% de descuento en cualquier pase.

Pase Acqua Fun

Viene con flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad)

Lunes a jueves

Menores: $ 59.000

Adultos: $ 71.999

Viernes a domingo

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000.

Pase Acqua Plus

Viene con flotador + reposera + sombrilla (sujeto a disponibilidad), estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas

Lunes a jueves

Menores: $ 79.000

Adultos: $ 99.000

Viernes a domingo

Menores: $ 89.000

Adultos: $ 115.000.

Nuevo polo turístico en Córdoba con Infinito Open

El proyecto de Infinito Open busca consolidarse como un nuevo polo de actividad turística en Córdoba. El complejo abarcará 36 hectáreas y 206.000 metros cuadrados cubiertos. Las claves del proyecto son: