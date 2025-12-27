En esta noticia
En medio de la ola de calor que se encuentra presente en diferentes puntos del país con temperaturas que superan ampliamente los 33 grados, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población por la presencia de severas tormentas, fuertes ráfagas de viento y la posible caída de granizo.
Alerta naranja por tormenta, ráfagas de viento y caída de granizo
La alerta meteorológica de nivel naranja por la presencia de lluvias torrenciales y la posible caída de granizo con fuertes ráfagas de viento se encuentra vigente para las siguientes localidades, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
- Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.
- Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo.
- Santiago del Estero: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo.
- Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate.
Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las zonas afectadas
En paralelo, el SMN también elevó una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas tanto en el norte como en el litoral argentino.
De tal modo, las zonas que están bajo advertencia son:
- Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Monte Caseros.
- Santa Fe: Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier, Vera.
- Córdoba: San Justo, Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.
- Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini.
- La Rioja: General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta.
- Catamarca: Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta.
- Salta: Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria.
- Jujuy: Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.