Este martes 23 de diciembre, Humboldt estrena una rotonda estratégica en la intersección de las rutas provinciales 70 y 68-S, un punto clave para el tránsito en el centro de Santa Fe.

La obra promete mejorar la seguridad vial en un cruce que, hasta ahora, era escenario frecuente de accidentes.

¿Dónde queda le nueva rotonda?

La infraestructura se ubica en Humboldt, localidad clave para la conexión regional. Su objetivo principal es ordenar el flujo vehicular y reducir riesgos , en una zona donde confluyen autos particulares, transporte público y tránsito pesado.

Google Maps

Obras complementarias para mejorar la circulación

Durante 2025, el Ejecutivo comunal impulsó un plan integral para optimizar la movilidad sobre la Ruta Provincial 70. Entre las obras más destacadas figura la construcción de un camino alternativo para desviar el tránsito pesado, lo que disminuirá el impacto de camiones en el área urbana.

En diálogo con El Litoral, el presidente comunal Martín Quiroz explicó: “Pensando a futuro, con la mudanza de la playa de estacionamiento para camiones y la instalación de una empresa en ese sector, se ejecutó una obra de ripiado en conjunto con los frentistas. Este camino conecta directamente con el acceso oeste del pueblo”.

Beneficios de la nueva rotonda en Humboldt

La inauguración de la rotonda no solo representa un avance en infraestructura vial, sino que acompaña el crecimiento productivo de la región, mejora la seguridad y optimiza la circulación en uno de los corredores más transitados del centro santafesino.