Una obra histórica: el tren de alta velocidad que conectará dos mares por tierra y es el orgullo de un país Fuente: IA

Egipto está construyendo una de las infraestructuras más ambiciosas de su historia: un tren de alta velocidad que unirá el mar Rojo con el mar Mediterráneo. Este megaproyecto promete transformar el transporte, reducir tiempos de viaje y posicionar al país como líder en innovación ferroviaria.

¿Cómo será el tren que unirá dos mares?

Los trabajos ya comenzaron en el desierto al este de El Cairo, donde se están tendiendo las primeras vías de la Línea Verde, el primer tren de alta velocidad de Egipto.

Este corredor conectará Ain Sokhna, en el mar Rojo, con Marsa Matrouh, en el Mediterráneo, atravesando puntos estratégicos como la Nueva Capital Administrativa y la Ciudad 6 de Octubre, donde se ubica el único puerto seco del país.

Con una extensión de 660 kilómetros, permitirá transportar pasajeros y mercadería productiva en solo tres horas, una hazaña que el ministro de Transporte, Kamel al-Wazir, calificó como un “nuevo Canal de Suez sobre rieles”.

A su vez, el proyecto está previsto para completarse en 2026 y será el primero de una red ferroviaria que cambiará la movilidad en Egipto, tanto para el traslado de pasajeros como para los sectores productivos.

Egipto ampliará su red ferroviaria en todo el país

La Línea Verde forma parte de una red ferroviaria de casi 2.000 kilómetros que conectará todo Egipto y que podría mover hasta 1,5 millones de pasajeros diarios.

El contrato, firmado en 2021 por 4.500 millones de dólares con un consorcio liderado por Siemens, incluye la construcción tres líneas de trenes de larga distancia:

Línea Verde : del mar Rojo al Mediterráneo.

Línea Azul : unirá El Cairo con Asuán a través del valle del Nilo.

Línea Roja: conectará Hurghada y Safaga con Luxor.

Este avance se suma a otros megaproyectos, como la Nueva Capital Administrativa, valorada en 58.000 millones de dólares, que busca modernizar el país y atraer inversiones. Además, se espera que el tren impulse el turismo, facilite el comercio y reduzca la congestión en las carreteras.

El impacto del nuevo tren bala en Egipto

La nueva Línea Verde no solo conectará puntos estratégicos del país, sino que también servirá como la primera etapa de una red más amplia que se espera transporte hasta 1,5 millones de personas al día, lo que consolidará a Egipto como un referente en infraestructura ferroviaria en África y Medio Oriente.

Asimismo, las futuras líneas azul y roja están previstas para el futuro, una vez que la Línea Verde entre en pleno funcionamiento y se encuentre operativa.