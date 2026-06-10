Los trabajos para transformar un corredor estratégico del oeste argentino en una autopista han comenzado tras años de retrasos. La obra tiene como objetivo la eliminación de los accidentes y la optimización del transporte de carga internacional.

Este proyecto implica una renovación integral de la Ruta Nacional Número 40. Esta es una de las carreteras más significativas del país, extendiéndose de norte a sur con un total de 5194 kilómetros de longitud.

Diariamente, miles de vehículos transitan por esta ruta y recientemente se ha dado inicio a una de las obras más esperadas, que beneficiará a los pasajeros.

Comenzó la obra más esperada de todas: transformarán en autopista una ruta clave que une dos capitales provinciales (foto: archivo).

¿Qué trabajos se llevarán a cabo en la Ruta 40?

El Gobierno Nacional, en colaboración con las carteras provinciales, ha iniciado la transformación integral de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une las ciudades de San Juan y Mendoza. Esta ruta, una de las más transitadas del país , resulta esencial para el corredor bioceánico y el comercio con Chile.

El proyecto implica la edificación de una autopista de doble mano que sustituirá a la actual calzada simple, la cual enfrentaba colapsos debido al tránsito de más de 8.000 vehículos diarios, incluyendo automóviles particulares y camiones de gran tamaño.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva reestructuración vial en la zona?

La obra consiste en una reestructuración integral de la traza, no en un simple bacheo o repavimentación.

Las labores incluyen la creación de dos carriles por sentido, separados por un cantero central, así como la construcción de puentes a distinto nivel en las intersecciones más peligrosas, lo que elimina los cruces directos que, históricamente, han ocasionado tragedias viales.

Desde Vialidad se confirmó que los trabajos ya son evidentes en los primeros kilómetros, donde las máquinas ejecutan el movimiento de suelos y la preparación de las bases para el nuevo hormigón de alta resistencia.

Inició la obra más anhelada de todas: convertirán en autopista una ruta esencial que une dos capitales provinciales (foto: archivo)

Transformación logística y seguridad en la región de Cuyo

Esta ruta constituye la columna vertebral de la región de Cuyo. Su transformación integral permitirá:

Reducción de costos logísticos: el transporte de carga desde la parte sur del país hacia los puertos del Pacífico se tornará considerablemente más rápido y eficiente.

Seguridad vial: al convertirse en autopista, se prevé que los accidentes frontales disminuyan en un 90% .

Turismo vitivinícola: facilitará el acceso a las rutas principales del vino, incrementando la llegada de visitantes internacionales a la región.

Los pormenores del proyecto:

Extensión: más de 160 kilómetros de intervención total.

Infraestructura: construcción de colectoras para el tránsito local y accesos jerarquizados a las zonas rurales.

Iluminación LED: instalación de sistemas lumínicos inteligentes en todos los nudos de acceso y zonas urbanas lindantes.

Aumento de seguridad y eficiencia en transporte y turismo regional

Una vez finalizadas las obras, se espera un incremento significativo en la seguridad y eficiencia del transporte en la región.

La nueva autopista no solo facilitará el tránsito diario de los ciudadanos, sino que resultará crucial para el intercambio comercial internacional, especialmente con Chile, aumentando la competitividad de los productos argentinos en el mercado extranjero.

Además, se prevé que la transformación de la Ruta Nacional 40 tenga un impacto positivo en el turismo, en particular en la industria vitivinícola.

Los visitantes tendrán un acceso más rápido a las bodegas y atractivos de la zona, lo que contribuirá al crecimiento económico de la región y la promoción de sus productos emblemáticos a nivel global.