Por qué nunca hay que guardar zapatos debajo de la cama y qué significa.

El espacio que queda debajo de la cama suele aprovecharse para almacenar pertenencias, especialmente cuando falta lugar en la casa. Sin embargo, esta práctica es desaconsejada por el Feng Shui, una filosofía que considera que el orden y la circulación de la energía son fundamentales para crear un ambiente de descanso.

De acuerdo con esta tradición, el dormitorio debe mantenerse lo más despejado posible para favorecer el flujo del chi, la energía vital. Por ese motivo, ciertos elementos, en especial los zapatos debajo de la cama, no deberían permanecer en ese sector debido al simbolismo que representan.

Por qué el Feng Shui recomienda no guardar zapatos debajo de la cama

Los especialistas en Feng Shui sostienen que el calzado está relacionado con el movimiento diario, ya que acompaña todas las actividades fuera del hogar. Mantener esos objetos debajo del lugar destinado al descanso podría generar un entorno menos propicio para la relajación y el equilibrio energético.

La recomendación es reservar este espacio para elementos vinculados al descanso (Fuente: ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

Además, los zapatos suelen acumular polvo, tierra y otras partículas del exterior, por lo que también pueden afectar la sensación de limpieza y armonía que se busca dentro del dormitorio.

Entre las principales razones para evitar esta práctica se destacan:

Están asociados con la actividad y el movimiento cotidiano.

Incorporan suciedad proveniente del exterior.

Pueden representar una energía poco compatible con el descanso.

El Feng Shui recomienda destinarlos a un zapatero o placard específico.

Qué otros objetos conviene evitar y cuáles sí pueden guardarse

La filosofía también aconseja no convertir el espacio bajo la cama en un sitio de almacenamiento permanente. La acumulación de objetos innecesarios se vincula con una circulación menos fluida de la energía y con una mayor sensación de desorden dentro de la habitación.

En caso de necesitar utilizar ese lugar por cuestiones de espacio, la recomendación es reservarlo para elementos vinculados al descanso y mantenerlos siempre limpios y ordenados.

Según el Feng Shui, estos son algunos de los objetos que conviene evitar:

Zapatos y zapatillas.

Ropa sucia o prendas que ya no se utilizan.

Cajas repletas de objetos acumulados.

Papeles y elementos relacionados con el trabajo.

Recuerdos que generen emociones negativas.

Objetos rotos pendientes de reparación.

En cambio, si resulta imprescindible aprovechar ese espacio, pueden guardarse frazadas, acolchados, almohadas o ropa de cama dentro de cajas cerradas y organizadas. También se recomienda limpiar con frecuencia debajo de la cama para evitar la acumulación de polvo y conservar un ambiente más ordenado y agradable.