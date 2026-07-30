La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció la realización de obras de ampliación en una de las autopistas más congestionadas, con el objetivo de erradicar el tráfico y los embotellamientos.

Se trata de una vía fundamental para el ingreso y egreso del conurbano a la Ciudad . Frecuentemente, se presentan grandes volúmenes de vehículos al final de la jornada laboral. Además, los trabajos incluirán la repavimentación de los tramos existentes, con el propósito de mejorar tanto su calidad como su durabilidad.

Extienden la autopista Buenos Aires–La Plata: así serán los trabajos

En el marco del Plan de Obras 2024 - 2027, AUBASA informó que realizarán trabajos de mantenimiento y ampliación en la autopista Buenos Aires - La Plata. Se construirá un nuevo carril en el sentido sur, desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson.

Esta situación de cambio en el número de carriles genera embotellamientos, en específico en las horas pico por la cantidad de gente que ingresa y sale de la Ciudad.

El tramo contempla un recorrido de 20 kilómetros para unificar la calzada en una nueva estructura vil. El tramo inicial, desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, contará con cuatro carriles, aunque la continuidad hasta Hudson será con solo tres.

Intervenciones en rutas: cuántas y cuándo se ejecutarán

La empresa contempla el trabajo de más de 24 intervenciones en las rutas. Se prevé una ejecución en dos tramos y cada uno se licitará de forma separada. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.

Los trabajos en la autopista iniciaron en noviembre e incluirán otras tareas, como la repavimentación total de los tres carriles actuales. Se sumará una cuarta carpeta asfáltica para asegurar la nivelación y homogeneidad de la superficie.

A su vez, se llevará a cabo otro proyecto similar en sentido hacia la Ciudad para mejorar el flujo de autos.