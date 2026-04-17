A principios de este año, Aeropuertos Argentina anunció una inversión superior a los u$s 100 millones para ejecutar su nuevo plan de obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la principal puerta de entrada y salida del país. A través de un comunicado, el principal operador privado informó que el proyecto comenzará el 25 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre próximo. Apunta a reforzar la infraestructura operativa, elevar los estándares de seguridad y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas, en un contexto de crecimiento sostenido de tráfico aéreo. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el sector aerocomercial acumula tres meses récord. Los máximos alcanzados, tanto en el volumen de pasajeros en aeropuertos como en la cantidad de operaciones internacionales, reflejan la expansión sostenida de la empresa argentina. Solo en marzo se registraron 4.636.151 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, lo que marca un incremento del 3% contra el récord anotado en marzo de 2025 (4.481.883). Además, se contabilizaron 35.956 movimientos totales. A raíz del cierre parcial de una de las pistas de Ezeiza por trabajos de modernización, las líneas áreas se verán obligadas a hacer cambios en su operatoria de viajes al exterior. En particular, serán los vuelos de larga distancia operados con aeronaves de gran tamaño, como los que tienen destino a Europa y Estados Unidos. Durante ese período, Aeropuertos indicó que la operación estará concentrada exclusivamente en la pista 11-29, que funcionará con una extensión reducida a 1850 metros, en lugar de los 3300 habituales. En ese contexto, aerolíneas extranjeras ya anunciaron cancelaciones, ajustes en las rutas y traslados a otros aeropuertos. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la compañía anunció que sigue a la espera de definiciones por parte de la ANAC para ajustar su operación en las próximas semanas. American Airlines, por su parte, mantendrá un vuelo directo entre Miami y Buenos Aires con aviones más aptos para esa condición, aunque sus servicios con aeronaves más grandes harán una escala técnica en Montevideo para reducir peso y poder aterrizar con seguridad. Así lo informó AeroRoutes, el sitio web especializado en noticias de aviación. Iberia señaló que aún no definió la operativa para ese entonces y que lo decidirá en los próximos días. Por el contrario, Delta Air Lines y United Airlines optaron por suspender temporalmente sus rutas hacia la Argentina durante ese período. Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos, destacó en la Amcham Summit que Ezeiza es el único aeropuerto de la región con conexiones a los cinco continentes y busca consolidarse como hub aerocomercial. Actualmente operan allí 31 aerolíneas, con 55 rutas internacionales y 35 de cabotaje. En 2025, el aeropuerto movilizó 12 millones de pasajeros (+5,1% interanual). Diciembre fue el mes récord, con 1,24 millones de usuarios.