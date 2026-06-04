Tras años de abandono, construirán la ruta más esperada del país que conectará a dos ciudades clave: cuándo estará lista Fuente: Santa Fe

Una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en Santa Fe entró en la recta final y la repavimentación de la Ruta Provincial 13, entre San Jorge y Carlos Pellegrini, ya registra un avance del 80%.

Cuándo estará terminada la nueva Ruta Provincial 13

La intervención se desarrolla sobre un tramo de 19 kilómetros de la Ruta Provincial 13 y representa una inversión superior a los 20.000 millones de pesos.

Tras años de abandono, construirán la ruta más esperada del país que conectará a dos ciudades clave: cuándo estará lista Fuente: Santa Fe

La obra incluye la reconstrucción integral de la calzada mediante fresado, colocación de base estabilizada y una nueva carpeta asfáltica, además del ensanche del corredor vial.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, aseguró que los trabajos atraviesan su etapa final: “La obra está en su etapa final, ya tiene un 80 % de avance y 17 de los 19 kilómetros con base asfáltica colocada, trabajando en la carpeta de rodamiento”, explicó.

En tanto, aseguró que “lo mismo con la rotonda en el cruce con la 66, que esperamos terminar en julio si las condiciones climáticas acompañan”, finalizó el funcionario.

Las obras que transformarán la conectividad entre San Jorge y Carlos Pellegrini

Además de la repavimentación, el proyecto contempla nuevas obras destinadas a mejorar la circulación y la seguridad vial. Una de ellas es la construcción de una nueva rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 13 con la Ruta Provincial 66, al norte de Carlos Pellegrini.

Tras años de abandono, construirán la ruta más esperada del país que conectará a dos ciudades clave: cuándo estará lista Fuente: Santa Fe

El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que la estructura también registra un avance cercano al 80%: “La rotonda va a buen ritmo. Es una obra que se construye desde cero en hormigón, con iluminación LED, y que va a cambiar radicalmente las condiciones de seguridad vial en ese cruce”, explicó.

En paralelo, la Provincia avanza en el rediseño de la rotonda ubicada en El Trébol, donde confluyen las rutas provinciales 13 y 40s.

Allí se proyecta reemplazar completamente la estructura actual por una nueva configuración que permita mejorar la transitabilidad y adaptarse al crecimiento del tránsito en la zona.