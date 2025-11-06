La municipalidad de Paraná anunció la reactivación de una obra de vital importancia para el desarrollo de la ciudad ya que se pondrán en marcha nuevamente los trabajos en la Ruta Nacional Número 12.

La obra será reanudada tras el acuerdo que estableció el municipio con Vialidad Nacional y se hará en etapas con fondos propios. El planeamiento contempla la vinculación de la Ruta Nacional Número 12 con la Avenida Circunvalación, cuyo objetivo es mejorar la circulación con el Túnel Subfluvial.

Por su parte, los trabajos fueron paralizados en 2023 y se encuentran en un 76% de avance, por lo cual la continuidad es de vital importancia para el sector productivo, económico y el desarrollo de la ciudad.

Reactivarán una obra de máxima importancia en la Ruta Nacional 12

La primera etapa de la reanudación de la obra se puso en marcha esta semana con tareas de limpieza sobre la traza, monitoreos del estado de la carretera y la recomposición tanto de taludes como de la base. En tanto, los trabajos fueron iniciados desde la calle Salellas hacia el casco urbano: primero sobre la calzada oeste y luego sobre la este.

A su vez, las obras contarán con mejoras en los accesos al Parque Industrial, una de las áreas clave de la capital de la provincia del Litoral argentino.

De tal modo, se realizará la construcción de 2.8 kilómetros de calzada en los dos carriles, lo que permitirá ingresar a Paraná desde la región sudeste de la RN12, evitando cruzar la trama urbana.

Asimismo, y como parte de la ejecución de señalizaciones e iluminación, se colocarán nuevos semáforos en la intersección de Miguel David y Bordón, junto con mayores torres luminarias y estructuras de seguridad vial.

Cuándo estará terminada la obra en la RN12

En tanto, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, indicó que la finalización de la obra está prevista para mediados de 2026, dándole como prioridad en los últimos meses de este año al sector oeste de la traza.

Anunciaron más obras en las rutas de Entre Ríos

De cara al 2026 el Gobierno de Entre Ríos continuará con el programa de mejoras en las diferentes carreteras que atraviesan la provincia.

En este aspecto, se planificó llevar a cabo la rehabilitación de la Ruta Nacional 136, entre Gualeguaychú y el puente internacional Libertador General San Martín, con una inversión aproximada de 2.700 millones de pesos.

Además, esperan avanzar en la construcción de las colectoras en la Autovía 18, dentro del tramo comprendido entre Viale y Villaguay, hasta la intersección con la Ruta Provincial 20.