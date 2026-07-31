Palermo suele figurar entre las zonas más demandadas para vivir o invertir por su oferta gastronómica, su cercanía con espacios verdes, la conectividad y la amplia variedad de servicios. Esa demanda sostiene valores por metro cuadrado superiores al promedio de la Ciudad, aunque eso no significa que no existan oportunidades para quienes cuentan con un presupuesto más acotado.

De acuerdo con las publicaciones vigentes en Zonaprop, actualmente hay más de 150 departamentos publicados por hasta u$s 50.000 dentro del barrio.

Sin embargo, ese número requiere una lectura cuidadosa, ya que incluye tanto inmuebles usados como desarrollos en construcción y publicaciones cuyo precio corresponde únicamente al anticipo de compra. Veámoslo más de cerca.

Qué departamentos aparecen por menos de u$s 50.000

Al recorrer las publicaciones se observa un patrón bastante definido. La mayor parte de las propiedades disponibles dentro de ese rango son:

monoambientes;

unidades de entre 16 y 25 metros cuadrados;

departamentos antiguos;

inmuebles internos o sin balcón;

propiedades que requieren algún nivel de refacción;

departamentos con contrato de alquiler vigente;

emprendimientos en pozo con financiación.

Es decir, acceder a Palermo con un presupuesto inferior a u$s 50.000 implica, en la mayoría de los casos, resignar superficie, antigüedad o estado de conservación.

Qué ejemplos ofrece hoy el mercado

Entre las publicaciones activas pueden encontrarse alternativas con características muy diferentes.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

Uno de los avisos corresponde a un monoambiente de 22 m² sobre Fray Justo Santa María de Oro, ubicado cerca de Plaza Italia, publicado a u$s 48.000.

Según la descripción, la unidad fue recientemente pintada y cuenta con kitchenette y baño completo.

También aparecen desarrollos en construcción con valores iniciales significativamente inferiores.

Por ejemplo, un emprendimiento en Palermo Soho ofrece un monoambiente de aproximadamente 35 m² con un precio publicado desde u$s 34.350, aunque ese importe corresponde al esquema comercial del proyecto y no necesariamente al costo final de adquisición de la unidad. La entrega está prevista para 2028.

Otro caso es un desarrollo cuya publicación comienza en u$s 46.000 para un monoambiente de 22 m², también bajo modalidad de obra y financiación.

Por qué algunos departamentos parecen tan baratos

Uno de los aspectos más importantes al analizar estas publicaciones es comprender qué representa el precio informado.

En los emprendimientos en pozo es frecuente que el portal muestre el valor del anticipo o del ingreso al plan de financiación, mientras que el costo total de la propiedad resulta considerablemente mayor una vez incorporadas las cuotas restantes.

Por ese motivo, comparar un departamento usado con uno en construcción únicamente por el precio publicado puede llevar a conclusiones equivocadas .

Qué conviene revisar antes de avanzar con la compra

Más allá del precio, quienes evalúen este tipo de propiedades deberían verificar algunos aspectos antes de tomar una decisión:

si el valor publicado corresponde al precio final o únicamente al anticipo;

la superficie por escritura y la superficie total;

el monto de las expensas;

el estado general del edificio;

si el departamento necesita refacciones;

si la unidad posee contrato de alquiler vigente;

si es apta para crédito hipotecario;

los gastos de escritura e impuestos asociados a la operación.

En inmuebles de menor valor, estos factores pueden modificar significativamente el costo total de la compra.

¿Cómo se comparan estos precios con el valor del metro cuadrado?

Aunque las publicaciones por menos de u$s 50.000 pueden parecer una excepción, en realidad responden a un factor concreto: la superficie.

Palermo continúa entre los barrios más caros de la Ciudad para comprar un departamento. Según relevamientos del mercado, el valor promedio de publicación ronda los u$s 3.100 por metro cuadrado, por encima del promedio de CABA.

Eso explica por qué la mayoría de las propiedades dentro de este rango tienen entre 16 y 25 m². En términos generales, cuanto menor es la superficie, más accesible resulta el precio final de la unidad, aun cuando el valor por metro cuadrado se mantenga elevado.

En algunos casos, incluso, los departamentos más económicos presentan un valor por m² superior al promedio del barrio. Esto ocurre porque las unidades muy pequeñas suelen venderse con una prima asociada a su menor desembolso inicial y a la demanda que generan entre quienes buscan invertir o comprar su primera propiedad.

¿Conviene comprar para alquilar?

Además de quienes buscan una primera vivienda, este segmento también atrae a pequeños inversores, pero los barrios premium no necesariamente ofrecen la mayor rentabilidad bruta por alquiler.

El elevado valor de compra de las propiedades hace que el rendimiento porcentual tienda a ser inferior al de zonas donde el metro cuadrado es más económico.

En Palermo, la rentabilidad bruta por alquiler se ubica actualmente en torno al 4,7% anual, según relevamientos del mercado. En ese contexto, muchos compradores priorizan otros atributos del barrio, como la facilidad para encontrar inquilinos, la liquidez del inmueble y la preservación del valor del activo en el largo plazo, por encima de maximizar el rendimiento porcentual de la inversión.