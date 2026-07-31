Las grandes tecnológicas volvieron a superar, en términos generales, las previsiones de Wall Street.

Sin embargo, los análisis elaborados por el equipo de Estrategias de Inversión de IOL muestran que el mercado comenzó a separar a las compañías capaces de convertir el gasto en inteligencia artificial en crecimiento rentable de aquellas en las que esa inversión todavía presiona los márgenes y el flujo de caja.

Los cuatro balances dejaron una jerarquía clara. Amazon presentó el reporte mejor recibido, con una suba del 8% en el after-market, mientras Microsoft también convenció gracias a la aceleración de Azure.

Del otro lado quedaron Apple, castigada pese a superar las estimaciones, y Meta, que cayó 6,5% fuera de hora ante el aumento de los costos y del capex.

Amazon presentó el mejor balance

Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión de IOL, Amazon presentó un trimestre en el que AWS no solo aceleró su crecimiento, sino que logró expandir sus márgenes simultáneamente.

Esa combinación permitió validar ante el mercado que una parte del fuerte gasto de capital destinado a inteligencia artificial ya está convirtiéndose en ingresos y ganancias.

La compañía registró ingresos por u$s 200.606 millones, 20% más que un año antes y por encima de los u$s 196.400 millones previstos. El resultado operativo aumentó 43%, hasta u$s 27.461 millones, mientras que el margen operativo avanzó 2,3 puntos porcentuales y llegó al 13,7%.

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Según destacó Vlassich, AWS fue el gran motor: sus ingresos crecieron 37%, hasta u$s 42.232 millones, la mayor aceleración en 18 trimestres.

Además, su margen operativo subió desde 32,9% hasta 39,4% y el resultado operativo prácticamente se duplicó, hasta u$s 16.621 millones.

Por eso, dentro de los cuatro reportes analizados por IOL, Amazon dejó el balance más potente para el mercado. No solo superó las previsiones: mostró que la inversión en infraestructura está generando crecimiento y mayor rentabilidad.

Microsoft: crecimiento con una valuación más equilibrada

El análisis del equipo de Estrategias de Inversión de IOL también destacó que Microsoft superó ampliamente las estimaciones gracias al crecimiento de su negocio de nube.

Los ingresos aumentaron 18%, hasta u$s 90.000 millones, frente a los u$s 87.630 millones esperados. El EPS alcanzó los u$s 4,81, por encima de los u$s 4,24 previstos, aunque incluyó una ganancia extraordinaria de u$s 3.200 millones vinculada con Anthropic.

Azure y otros servicios de nube crecieron 43%, mientras Intelligent Cloud facturó u$s 39.300 millones, 32% más que un año atrás.

IOL remarcó que el principal interrogante será si el capex, que superó los u$s 115.000 millones durante el ejercicio, logra traducirse en retornos proporcionales. No obstante, después de la suba del 3% en el after-market, Microsoft quedó con un P/E cercano a 22,4 veces, nivel que el informe consideró atractivo frente a su perfil de crecimiento.

Apple: un beat con señales menos favorables debajo de la superficie

En el caso de Apple, IOL definió el balance como positivo en ingresos y ganancias, pero con matices.

La compañía facturó u$s 109.417 millones, 16,4% más que un año atrás, y obtuvo un EPS de u$s 2,02. Sin embargo, el beneficio incluyó u$s 0,11 no recurrentes por reintegros de aranceles.

Tanto iPhone como Mac mostraron un fuerte crecimiento, pero Servicios y Greater China quedaron por debajo de las expectativas. IOL señaló que estos desvíos, junto con el ruido regulatorio sobre la cadena de suministro y la transición de CEO, ayudaron a explicar la reacción negativa de la acción.

Además, con un precio de aproximadamente u$s 320 en el after-market, Apple operaba a cerca de 36,6 veces sus ganancias, un múltiplo superior a su promedio del último año y claramente más exigente que los de Microsoft y Meta.

Meta

Meta: más ingresos, pero menos margen y caja

Para Vlassich, el mercado castigó a Meta porque la nueva estructura de costos comenzó a presionar tanto la rentabilidad como el flujo de caja libre.

Los ingresos crecieron 28%, hasta u$s 60.801 millones, pero los costos aumentaron 55%, hasta u$s 42.026 millones. Como resultado, el margen operativo cayó desde 43% hasta 31%.

El capex trimestral subió a u$s 31.080 millones y el flujo de caja libre se desplomó desde u$s 8.549 millones hasta apenas u$s 784 millones. Al mismo tiempo, Reality Labs perdió u$s 4.619 millones con ingresos por solo u$s 431 millones.

Según el análisis de IOL, la caída del 6,5% en el after-market reflejó la cautela de los inversores ante el aumento del gasto y la incertidumbre sobre cuándo esas inversiones podrán transformarse en mayores ganancias.

El veredicto de IOL y qué significa para los Cedear

Los cuatro análisis de IOL dejan una conclusión: el mercado ya no premia automáticamente a las compañías que anuncian más inversiones en inteligencia artificial. Ahora exige evidencias de monetización.

Amazon presentó el mejor balance porque combinó aceleración de AWS, expansión de márgenes y una fuerte mejora del resultado operativo.

Microsoft quedó muy cerca y mostró el perfil más equilibrado entre crecimiento, nube y valuación. Apple superó las previsiones, pero su múltiplo dejó poco margen para los puntos débiles. Meta fue la más castigada porque el capex y los costos crecieron más rápido que la caja.

Para los inversores en Cedear, la distinción es central: Amazon dejó la señal operativa más potente, mientras que Microsoft aparece como la alternativa más equilibrada.

Apple, en tanto, conserva una elevada capacidad de generación de ganancias, pero cotiza con una valuación exigente. Meta presenta el múltiplo más bajo, aunque también el mayor riesgo de ejecución.

La temporada dejó una nueva regla para Wall Street: en la carrera de la inteligencia artificial, gastar más ya no alcanza. El mercado quiere saber cuánto de ese capex vuelve convertido en ingresos, márgenes y flujo de caja.