La ampliación de la autopista Norte promete transformar la movilidad entre la capital y varios municipios clave.

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Tras varios años de retrasos, ajustes técnicos y discusiones ambientales, la ampliación de la autopista Norte de Bogotá finalmente entrará en fase de construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó la firma del acta de inicio que permitirá poner en marcha el proyecto que busca descongestionar uno de los corredores más críticos del país y mejorar la conexión con los municipios de la Sabana norte.

La obra es considerada estratégica para la movilidad regional, ya que impactará directamente a miles de conductores que se desplazan diariamente entre Bogotá y poblaciones como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El plan contempla ampliar carriles, construir nuevas ciclorrutas, mejorar andenes y habilitar infraestructura para transporte público masivo.

Además del alivio en los tiempos de desplazamiento, el proyecto también busca fortalecer la competitividad del norte de la capital y dinamizar el crecimiento urbano que se ha concentrado en esta zona durante los últimos años.

¿Qué incluye la ampliación de la autopista Norte de Bogotá y por qué es clave para la movilidad?

El proyecto contempla la ampliación de la autopista Norte hasta completar 12 carriles en algunos tramos, incluyendo carriles mixtos, carril exclusivo para transporte masivo y nuevas conexiones viales. También se construirán puentes peatonales, ciclorrutas continuas y andenes más amplios para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

La intervención se concentrará inicialmente entre las calles 191 y 245, uno de los puntos con mayor congestión vehicular. Allí comenzarán los trabajos de adecuación del terreno, ajustes de drenaje y ampliación de la calzada.

Actualmente, este corredor soporta cientos de miles de desplazamientos diarios, con tiempos de viaje que pueden superar las dos o tres horas en horas pico. Con la ampliación, se proyecta una reducción significativa en los trancones y una movilidad más fluida hacia el norte de la Sabana.

¿Qué municipios se beneficiarán con la nueva autopista Norte?

La obra impactará directamente a cinco municipios estratégicos del norte de Bogotá:

Chía

Cajicá

Zipaquirá

Sopó

Tocancipá

Estas poblaciones han experimentado un crecimiento acelerado en vivienda, comercio e industria, lo que ha incrementado la presión sobre la autopista Norte. La ampliación permitirá mejorar la conexión entre estos territorios y la capital, reduciendo tiempos de traslado para trabajadores, estudiantes y transporte de carga.

Además, el proyecto facilitará el acceso a zonas industriales y logísticas, consideradas clave para la economía regional.

¿Cuándo comienzan las obras de la autopista Norte y qué sigue tras el acta de inicio?

Con la firma del acta de inicio, el concesionario quedó habilitado para ejecutar las primeras actividades de construcción, entre ellas la instalación de cerramientos, la señalización de la zona, la adecuación del terreno y otros trabajos preliminares de ingeniería.

Tras años paralizada, el Gobierno construye la autopista Norte más esperada del continente que conecta cinco importantes municipios (Fuente: Freepik). Freepik

De manera paralela, deberán completarse los ajustes técnicos requeridos por la autoridad ambiental, relacionados con el manejo de drenajes, humedales y medidas de compensación ecológica. Estos procedimientos buscan garantizar que el desarrollo del proyecto avance conforme a los requisitos establecidos.

El cronograma prevé que las obras se ejecuten por etapas, con intervenciones en distintos tramos para minimizar el impacto sobre la movilidad y evitar cierres totales de la vía.

¿Qué beneficios tendrá la ampliación de la autopista Norte para Bogotá y Cundinamarca?

Entre los principales beneficios del proyecto se destacan:

Reducción de tiempos de viaje hacia el norte de la Sabana

Menos congestión vehicular en horas pico

Mejor conexión con municipios cercanos

Infraestructura para transporte público masivo

Nuevas ciclorrutas y andenes seguros

Impulso económico para la región

Generación de empleo durante la construcción

También se espera que la nueva infraestructura mejore la seguridad vial y reduzca los puntos críticos donde actualmente se registran accidentes frecuentes.