Es oficial | El Gobierno anunció la obra más esperada en una ruta clave para el país y lo festejan millones de conductores Fuente: Archivo

El Gobierno de Misiones avanzará con una importante obra sobre la Ruta Nacional 14, uno de los corredores más utilizados del noreste argentino.

El proyecto contempla la repavimentación de casi 50 kilómetros entre Leandro N. Alem y Campo Viera, además de la construcción de terceras trochas y nuevos carriles de adelantamiento para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en una zona con alto tránsito diario.

Cómo será la obra que transformará uno de los corredores más transitados del país

Las tareas previstas incluyen una intervención integral sobre la Ruta Nacional 14 en el tramo comprendido entre Alem y Campo Viera.

Es oficial | El Gobierno anunció la obra más esperada en una ruta clave para el país y lo festejan millones de conductores Fuente: Gobierno de Tucumán

Según detallaron desde la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, el objetivo principal es ampliar la capacidad operativa de la ruta y reducir los problemas de circulación que afectan diariamente a miles de conductores.

Las obras que se ejecutarán

Repavimentación completa de la calzada.

Construcción de aproximadamente 10 kilómetros de terceras trochas.

Nuevos carriles de adelantamiento.

Mejoras de señalización vial.

Reemplazo de guardarrails.

Adecuación de alcantarillas laterales.

Renovación de refugios para pasajeros.

La iniciativa forma parte del paquete de obras estratégicas anunciado recientemente por el Gobierno provincial.

Todas las mejoras en la RN 14

Uno de los puntos más importantes del proyecto será la incorporación de terceras trochas destinadas especialmente a camiones y vehículos de carga pesada.

Es oficial | El Gobierno anunció la obra más esperada en una ruta clave para el país y lo festejan millones de conductores Fuente: Gobierno de Tucumán

Estas nuevas vías permitirán:

Facilitar maniobras de adelantamiento.

Reducir riesgos de choques frontales.

Mejorar la fluidez vehicular.

Disminuir largas filas detrás del tránsito pesado.

Además, también se construirán carriles adicionales en sectores de curvas y contracurvas donde actualmente los sobrepasos están restringidos por cuestiones de seguridad.

Actualmente, la Ruta 14 presenta un importante desgaste producto del intenso flujo vehicular que circula diariamente por la región.

La importancia de la obra en la RN Número 14

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó la obra durante la apertura de sesiones ante la Cámara de Representantes provincial y cuestionó el estado de las rutas nacionales.

“Debido al abandono escandaloso sobre las rutas nacionales, vamos a intervenir con mayor infraestructura la Ruta Nacional 14, mejorando el deterioro evidente en el tramo Alem-Campo Viera incorporando terceras trochas”, afirmó el mandatario.

La intervención sobre la Ruta 14 también se suma a otros proyectos de infraestructura impulsados por la provincia, entre ellos nuevas pavimentaciones, repavimentaciones y obras de conectividad en distintos municipios misioneros.