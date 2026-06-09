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El gobierno de la provincia de Neuquén implementó un plan de obras de gran envergadura en la Ruta Provincial 13, que es crucial para la conectividad en la región cordillerana. Los trabajos tienen como objetivo transformar estructuralmente la circulación entre Zapala y Primeros Pinos, con mejoras en los accesos, la seguridad y las condiciones de tránsito.

Esta intervención es parte de un plan más abarcador de rehabilitación vial, cuyo propósito es modernizar rutas estratégicas y fortalecer tanto la producción como el turismo en la provincia.

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Mejorarán integralmente una de las rutas más transitadas y cambiará los accesos para siempre (foto: archivo).
Mejorarán integralmente una de las rutas más transitadas y cambiará los accesos para siempre (foto: archivo).

Cómo será la obra y qué cambia en la ruta

Los trabajos se centran en un tramo de aproximadamente 50 kilómetros e incluyen una mejora integral del corredor. Entre las tareas principales se destacan:

  • Repavimentación en sectores deteriorados
  • Aplicación de microaglomerado asfáltico para renovar la superficie
  • Acondicionamiento general de la calzada
  • Bacheo y reparación de bordes
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Una ruta clave que conecta turismo y producción

La Ruta Provincial 13 se establece como un corredor fundamental que vincula el centro de la provincia con destinos turísticos de alto crecimiento.

Entre estos destinos, se destacan:

  • Villa Pehuenia
  • El parque de nieve de Primeros Pinos
  • El circuito de lagos del oeste neuquino

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Este corredor es empleado diariamente por residentes, transportadores y turistas, por lo que su mejora implica un cambio considerable en la circulación hacia la región cordillerana.

Desde el gobierno provincial subrayaron que la obra tendrá un impacto directo en la seguridad vial, la conectividad, el desarrollo económico y el turismo de la provincia.

La intervención en la Ruta 13 se sitúa dentro de un programa que abarca obras sobre más de 1.100 kilómetros de rutas pavimentadas en Neuquén.

El objetivo consiste en priorizar corredores estratégicos que unen áreas productivas, centros urbanos y destinos turísticos, con el fin de consolidar una red vial más moderna y eficiente.