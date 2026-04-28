Después de años de reclamos y un historial marcado por siniestros, comenzó a tomar forma una de las obras viales más relevantes del país. La conversión de la Ruta Nacional 19 en autopista busca mejorar la seguridad y modernizar un corredor clave que conecta Córdoba con el este del país. Este tramo, por el que circulan millones de vehículos cada año, fue durante mucho tiempo señalado por su peligrosidad. Ahora, el proyecto apunta a cambiar ese escenario con una infraestructura acorde al volumen actual de tránsito. El cronograma oficial prevé que la obra quede finalizada en febrero de 2027. Sin embargo, la habilitación será progresiva, con tramos que se irán incorporando a medida que avancen los trabajos. Actualmente, las tareas se concentran en los kilómetros pendientes entre Córdoba capital y San Francisco, un sector clave para completar la conexión total. La autopista contará con estándares similares a los de las principales vías del país. Entre sus características se destacan: Este tipo de diseño ya se aplica en otros tramos de la ruta, donde la duplicación de calzada permitió mejorar la circulación y reducir riesgos . Además, el proyecto incluye obras complementarias como drenajes, forestación y sistemas de control del tránsito en tiempo real. Uno de los principales objetivos de la obra es reducir la cantidad de accidentes en una ruta que históricamente registró altos niveles de siniestralidad. La incorporación de carriles separados y cruces elevados busca eliminar puntos críticos y brindar mayor previsibilidad a quienes circulan diariamente por el corredor. Más allá de la seguridad, la Ruta 19 cumple un rol estratégico dentro del sistema logístico argentino. Forma parte del corredor bioceánico central, que conecta zonas productivas con puertos y mercados internacionales . Con la autopista finalizada, se espera una reducción en los tiempos de viaje y en los costos de transporte, lo que podría potenciar la actividad económica en la región. La obra implica una inversión millonaria y ya generó empleo en distintas etapas de su ejecución. También impacta de manera indirecta en proveedores, servicios y economías locales. Localidades del interior verán mejorada su conectividad, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y comercial. Cuando esté completamente habilitada, la autopista marcará un punto de inflexión para el tránsito en el centro del país. No solo reemplazará una de las rutas más cuestionadas, sino que también consolidará un eje clave para la integración regional y el crecimiento económico sostenido.