Un nuevo frente de tormentas llegará al país y este sábado 21 de marzo habrá fuertes lluvias en diferentes puntos del país. En este aspecto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para prevenir a la población ante este tipo de fenómenos climáticos. Por su parte, las tormentas se presentarán en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, las cuales se encuentran bajo una alerta meteorológica de nivel amarillo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta por tormentas de nivel amarillo se encuentra vigente para toda la jornada del sábado 21 de marzo y se esperan lluvias variada intensidad, ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h y caída de granizo. En tanto, las zonas que están afectadas son: