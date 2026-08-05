Cambia la moda de tener una mesa del comedor en casa.

Durante décadas, la mesa de madera constituyó el núcleo del hogar: se compartían comidas, reuniones y momentos familiares. No obstante, en 2026, esta pieza emblemática dejó de tener un papel central.

Las nuevas tendencias en decoración ofrecen una apuesta por muebles más funcionales, livianos y adecuados para espacios reducidos.

Las barras estilo mesa son la nueva tendencia que reemplazaría a las más tradicionales.

¿Por qué se modificó la manera de organizar los ambientes?

El diseño de interiores ha experimentado una evolución acorde a los hábitos contemporáneos. Actualmente, las viviendas presentan dimensiones más reducidas y las personas procuran optimizar cada metro cuadrado .

A esto se agregan dos elementos esenciales: el crecimiento del minimalismo y la preferencia por los espacios abiertos. En este marco, las mesas amplias y fijas ya no se adaptan a los hogares actuales.

¿Qué nueva tendencia reemplaza a la mesita de luz?

La opción que prevalece son las barras de cocina integradas. Este mobiliario cumple múltiples funciones: permite comer, laborar y socializar en un solo espacio. Además, añade un carácter contemporáneo que combina estética y funcionalidad.

No obstante, las barras no son la única alternativa. También se destacan muebles móviles y modulares que facilitan la reorganización del entorno según las exigencias del momento.

Imagen ilustrativa

Beneficios de elegir soluciones multifuncionales

Quienes optan por estas soluciones experimentan beneficios tangibles:

Estilo moderno: diseños minimalistas que siguen las tendencias actuales.

Flexibilidad: se adaptan a diversas actividades sin necesidad de agregar muebles adicionales.

Más espacio útil: las barras multifuncionales optimizan cada rincón.

Ahorro: menos muebles implica menores gastos y un impacto ambiental reducido.

¿Están desapareciendo las mesas tradicionales?

La mesa tradicional mantiene su relevancia en residencias amplias o en aquellas donde se suelen llevar a cabo reuniones formales.

No obstante, la inclinación hacia muebles inteligentes y funcionales establece un cambio definitivo en el estilo de vida y la forma de decorar.

Muebles plásticos y metálicos: otra tendencia de decoración actual

El diseño europeo está experimentando una notable influencia en Argentina, transformando la manera en la que se configuran los livings en 2026.

Las ferias más relevantes de interiorismo en el continente previsiblemente indican una clara transición: una mayor calidez, la utilización de materiales naturales y la creación de espacios destinados al confort diario, sin comprometer la sofisticación.

En este contexto, el enfoque hacia la integración de elementos que generen un ambiente acogedor y funcional se torna esencial, destacando el valor estético y práctico de los entornos. Los cambios propuestos no solo buscan realzar la belleza, sino también fomentar un estilo de vida más cómodo y placentero.

Quienes buscan adaptar su hogar a las nuevas tendencias también descubren el auge de los muebles plásticos y de metal, que ofrecen durabilidad y facilidad de mantenimiento.

A esto se suman texturas naturales como lana, lino, madera sin tratar y cerámicas artesanales, elementos que hoy son protagonistas en los livings europeos.

Las paletas neutras frías pierden lugar frente a tonos tierra, terracota, verde oliva, beige y arena, que generan ambientes más acogedores.