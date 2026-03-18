El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. El organismo meteorológico alertó por la llegada de un temporal a la provincia de San Luis. La inestabilidad comenzó esta semana con tormentas aisladas y vientos inestables. Si bien durante la tarde de este miércoles se espera una leve mejora en las condiciones, el jueves por la tarde regresarán las tormentas con mayor intensidad. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h y lluvias acumuladas superiores a los 20 milímetros. De acuerdo al pronóstico, las tormentas se extenderán hasta el sábado a la mañana. Según el mapa del Servicio Meteorológico, las localidades que se verán más afectadas por el temporal son: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las lluvias llegarán durante el fin de semana: