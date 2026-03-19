A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de nivel amarillo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza para este viernes 20 de marzo. Las tormentas se encuentran bajo una alerta meteorológica de nivel amarillo emitida por el SMN y están previstas para desarrollarse a lo largo de toda la jornada en diferentes períodos de tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las zonas que están en riesgo máximo por la alerta de nivel amarillo tendrán, además, lluvias abundantes en cortos períodos con granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h. Por su parte, las regiones afectadas por este tipo de acontecimientos climáticos son: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta temprana compuesto por los niveles verde, amarillo, naranja y rojo. Cada uno de ellos se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos, los cuales tienen las siguientes características: