A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires para este sábado 21 de marzo, las cuales afectarán a una importante porción del territorio. Por su parte, el SMN detalló que la alerta meteorológica amarilla por tormentas traerá abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 80 km/h. En tanto, las lluvias se presentarán en la región norte, central y sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo también el área costera. El informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre las tormentas que habrá en Buenos Aires se darán a lo largo de toda la jornada del día sábado con la posibilidad de extenderse hacia el domingo. Entre las áreas afectadas se encuentran Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. La alerta meteorológica de nivel amarillo también rige en las localidades de General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, Zona baja de Benito Juárez, Zona baja de Tandil y Este de General Lavalle. Asimismo, las tormentas que traerán ráfagas de viento de hasta 80 km/h y caída de granizo impactarán, además, en La Costa, Pinamar, Sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Costa de Lobería, Costa de Necochea, Costa de San Cayetano, Costa de Tres Arroyos, Costa de General Pueyrredón, Costa de Mar Chiquita, General Alvarado, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego y Norte de Necochea. Por su parte, este fenómeno climático se extenderá hacía el Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, General La Madrid y Laprida. Además de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el día sábado 21 de marzo se presentará un amplio frente de tormentas en diferentes puntos del país. En este sentido, las provincias que se verán afectadas son: