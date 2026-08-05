Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Norteamérica: ofrecen alojamiento y solo 20 horas de trabajo por semana

Para muchas personas, la idea de vivir en una isla paradisíaca parece un sueño imposible. Sin embargo, un santuario de animales ubicado en la isla de Keaau, Hawái, lanzó una convocatoria para recibir voluntarios de distintos países con una propuesta que llamó la atención en redes sociales: alojamiento gratuito a cambio de 20 horas de trabajo semanal.

La iniciativa está dirigida a quienes buscan una experiencia diferente, en contacto con la naturaleza y los animales. Los seleccionados pueden alojarse sin costo dentro del predio mientras colaboran con tareas relacionadas con el cuidado del santuario.

Cómo es la propuesta para vivir gratis en la isla de Keaau

El programa de voluntariado se desarrolla en un santuario dedicado al rescate y cuidado de animales .

A cambio de unas pocas horas de trabajo por semana, los participantes reciben hospedaje y la posibilidad de vivir en uno de los entornos naturales más atractivos de Hawái.

Hawai hawaiistar

Entre las tareas que suelen realizar los voluntarios se encuentran:

Alimentación y cuidado de animales.

Limpieza y mantenimiento de espacios comunes.

Colaboración en proyectos ambientales.

Apoyo en actividades diarias del santuario.

Según la convocatoria, se requieren aproximadamente 20 horas semanales de trabajo, una cifra considerablemente menor a la de muchos programas similares alrededor del mundo.

Además del alojamiento gratuito, los participantes tienen tiempo libre para recorrer la zona, disfrutar de las playas cercanas y conocer algunos de los paisajes volcánicos más famosos del archipiélago.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

La búsqueda está orientada a personas responsables, con interés por el bienestar animal y disposición para convivir en una comunidad de voluntarios.

Si bien no siempre se exige experiencia previa, los organizadores valoran especialmente el compromiso y la capacidad para trabajar en equipo.

Entre los requisitos más habituales figuran:

Ser mayor de edad.

Tener disponibilidad para cumplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas del santuario.

Contar con recursos para cubrir gastos personales y traslado hasta Hawái.

Este tipo de programas ganó popularidad en los últimos años entre viajeros que buscan experiencias de larga duración sin afrontar los elevados costos de alojamiento que suelen tener destinos como Hawái.

En este contexto, la propuesta de la isla de Keaau aparece como una oportunidad atractiva para quienes desean vivir una temporada en Norteamérica, rodeados de naturaleza, mientras colaboran con una causa vinculada al rescate y protección de animales.