El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para 7 provincias que este fin de semana no tendrán interrupción: tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con granizo, ráfagas que superarán los 80 km/h y acumulados que podrían alcanzar los 80 milímetros en los puntos más afectados. El fenómeno se enmarca en una situación típica de marzo, caracterizada por el choque entre aire cálido y húmedo con una masa de aire frío en avance. Este contraste genera condiciones ideales para el desarrollo de tormentas de moderada a fuerte intensidad. Sigue la alerta amarilla para las provincias de: En estas zonas se prevén tormentas, algunas fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Sin embargo, el nivel de peligro no es parejo en todas las provincias. El nivel de alerta se eleva a naranja en sectores de Santa Fe y Córdoba, donde se esperan fenómenos más severos. Ahí las tormentas podrían ser intensas, con precipitaciones acumuladas de entre 60 y 80 milímetros, valores que podrían superarse de forma puntual, acompañados por ráfagas que superarían los 90 km/h. En tanto, las lluvias más intensas se esperan para la tarde y la noche. En este contexto, las zonas con mayor riesgo dentro de la provincia de Buenos Aires son el norte bonaerense y el AMBA. Las tormentas comenzarán por la mañana en el sur de Buenos Aires y se extenderán hacia el centro y norte de la provincia por la tarde. Localidades afectadas en Provincia de Buenos Aires: El temporal no termina el sábado. Hacia el sábado el sistema se desplazará hacia el litoral, impactando especialmente en Entre Ríos y el centro-norte santafesino. El domingo se espera una mejora temporaria, aunque será breve. Entre el lunes y el martes las condiciones volverán a inestabilizarse con nuevas lluvias y tormentas sobre el centro y norte del país, antes de que el sistema avance definitivamente hacia el norte argentino. En Mendoza, el escenario tiene un componente adicional. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios. Ante la situación, el SMN recomienda: