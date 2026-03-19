El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por el regreso de fuertes tormentas a Buenos Aires durante el fin de semana. La alerta meteorológica del SMN incluye intensas luvias, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y fuerte actividad eléctrica. El organismo emitió una alerta meteorológica por el ingreso de vientos provenientes del sur que se extenderán hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante la noche del viernes la tormenta afectará a la zona sur de la provincia y para la mañana del sábado afectará la zona metropolitana. Se esperan 19 milímetros acumulados, vientos de hasta 53 kilómetros por hora y una sensación térmica mínima de 17°. Las zonas afectadas serán: El SMN publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires para el fin de semana largo del lunes 23 y martes 24 por el feriado: