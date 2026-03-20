El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de nubes negras que traerá tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 100 km/h y lluvias intensas que podrían alcanzar los 23 milímetros acumulados. El organismo climático emitió una alerta amarilla, ya que las tormentas podría traer una fuerte actividad eléctrica y vendavales que sacudirán toda la región. Por eso, se instó a los argentinos a cuidarse, ya que el fenómeno podría tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Pese a las altas temperaturas que se dieron durante el comienzo de esta semana, el temporal golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro durante los 4 días de descanso. El organismo climático explicó que el clima durante el fin de semana largo se presentará de la siguiente forma: El SMN explicó que el alerta amarilla rige para el viernes, ya que “es el día de mayor riesgo”. Además, podría elevarse a nivel naranja si las tormentas pasan de “fuertes a severas”. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90-100 km/h hacia la tarde-noche. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: El SMN anticipa un fin de semana inestable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: