En esta noticia Un año de aperturas

McDonald’s puso en marcha una nueva herramienta para encontrar ubicaciones que le permitan acelerar su expansión en la Argentina y el resto de América latina.

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca en la región, habilitó un portal exclusivo para que propietarios de terrenos postulen sus inmuebles como posibles destinos para nuevos restaurantes.

La iniciativa apunta a ampliar el universo de localizaciones que analiza el equipo de Real Estate de la empresa, en momentos en que la cadena busca llevar la marca a ciudades donde todavía no tiene presencia y reforzar su cobertura en mercados en los que ya opera.

La compañía priorizará terrenos ubicados en zonas de alto tránsito, con buena visibilidad y accesibilidad tanto vehicular como peatonal.

Los inmuebles que se presenten serán evaluados según su ubicación, documentación, accesos y potencial constructivo. Aquellos que superen esa primera revisión podrán pasar a una evaluación técnica y, eventualmente, recibir una propuesta comercial de Arcos Dorados.

“Cuando alguien propone un terreno, comienza un proceso de evaluación que incluye todos los estudios que hacemos para cada nuevo local. Es un análisis largo, porque hay que determinar si la ubicación realmente tiene potencial”, explicaron fuentes de la empresa.

Si la locación resulta atractiva, Arcos Dorados analiza quién está detrás de la propuesta y qué tipo de operación puede concretarse. “Puede ser el dueño directo, una inmobiliaria, un intermediario o alguien que busca vender. Cada caso es distinto. Hoy tenemos locales alquilados, propiedades propias y otros esquemas, porque nuestro ecosistema de real estate es muy variado”, agregaron.

Uno de los requisitos centrales será que los predios permitan desarrollar restaurantes con AutoMac, un formato que ganó peso en la estrategia de crecimiento de la cadena por los cambios en los hábitos de consumo.

Un año de aperturas

La búsqueda de terrenos se inscribe en un plan con el que McDonald’s proyecta que 2026 sea “uno de los años más importantes en materia de aperturas en la historia reciente de la compañía en la Argentina”, según confirmó, en exclusiva a El Cronista, Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina.

“Vamos a llevar la marca a puntos del país donde aún no está presente y a seguir ampliando nuestra presencia en distintas regiones”, había afirmado a principios de año el ejecutivo en una entrevista con revista Apertura.

La expansión combinará restaurantes operados directamente por Arcos Dorados con aperturas realizadas por franquiciados.

Diego Paniagua, el nuevo número uno de McDonald´s Argentina A@PINTA_Foto

La empresa cerró 2025 con cinco inauguraciones y 231 puntos de venta. Entre los desembarcos se encontraron Tandil y Cañuelas, dos ciudades en las que la cadena todavía no operaba, además de nuevas ubicaciones en Moreno y el Barrio Chino porteño.

Durante 2026, sumó restaurantes en Posadas y en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. En julio, Paniagua indicó que McDonald’s ya contaba con 233 sucursales distribuidas en 14 provincias y que trabajaba en varias aperturas adicionales.

El año pasado, la cadena de comida rápida abrió un local en el Barrio Chino Arcos Dorados

El plan también incluye el acuerdo firmado con YPF para instalar restaurantes en estaciones de servicio. Ambas compañías estudian tres formatos: locales incorporados a las tiendas Full, restaurantes independientes con AutoMac y modelos híbridos que combinen ambos espacios.

La apuesta por terrenos con acceso vehicular responde a esa estrategia. Además del salón tradicional, Arcos Dorados busca multiplicar los puntos de contacto con los consumidores mediante AutoMac, delivery, retiro de pedidos y compras desde la aplicación, que ya se convirtió en el principal canal de ventas de la marca en el país.

Arcos Dorados opera más de 2500 restaurantes en 21 países y territorios de América latina y el Caribe y es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo. Los propietarios podrán presentar sus terrenos mediante el nuevo portal inmobiliario de la compañía (www.arcosdorados.com/real-estate/).