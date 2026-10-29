Cuál es el significado de la señal de tránsito amarilla con un avión.

La señal de tránsito amarilla con la figura negra de un avión es una advertencia que los conductores pueden encontrar en rutas y caminos. Aunque puede pasar inadvertida, su presencia indica una condición particular de circulación que requiere prestar atención al entorno.

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incluido en el Anexo L del Decreto 779/1995, esta señal pertenece al grupo de las preventivas y advierte sobre la posibilidad de que haya aviones volando a baja altura sobre la vía.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con un avión

La señal identificada como P.28 en la normativa argentina se denomina “Corredor aéreo”. Su función es advertir a los conductores que, por la cercanía de un aeródromo o aeropuerto, pueden producirse vuelos a baja altura sobre el camino.

La descripción oficial establece que el cartel tiene una silueta negra de un avión visto desde arriba y que debe colocarse antes del inicio de la zona señalizada. El objetivo es anticipar esta situación para que quienes circulan puedan reconocer el entorno y mantenerse atentos.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con un avión. Gemini IA.

Por qué es una señal preventiva

Las señales preventivas advierten sobre posibles riesgos, condiciones especiales o características del camino que pueden exigir precaución. A diferencia de las reglamentarias, que establecen prohibiciones, obligaciones o restricciones, su función principal es anticipar una situación que el conductor podría encontrar más adelante.

En este caso, el cartel no indica que esté prohibido circular ni que los vehículos deban detenerse. Su propósito es alertar sobre la presencia de un corredor aéreo y la posibilidad de que haya aeronaves volando a baja altura en las inmediaciones.

El artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que la vía pública debe señalizarse de acuerdo con el sistema uniforme reglamentado.

Dónde se encuentra la señal del avión

La señal suele instalarse en caminos o rutas ubicados cerca de aeródromos y aeropuertos, antes del comienzo del tramo donde pueden producirse vuelos a baja altura sobre la vía.

Por eso, cuando un conductor encuentra este cartel, debe interpretar que se aproxima a una zona con características particulares relacionadas con la actividad aérea. La señal no informa necesariamente que un avión esté pasando en ese momento, sino que advierte sobre la posibilidad de que ocurra.

Qué deben hacer los conductores al verla

Al encontrar esta señal, lo importante es mantener la atención en el camino y respetar las condiciones de circulación . Como ante cualquier advertencia vial, conviene evitar distracciones y estar atento a lo que sucede alrededor.

El cartel no establece por sí mismo una velocidad máxima específica ni obliga a detenerse. Los conductores deben continuar de acuerdo con las normas generales de tránsito y con las demás señales que encuentren en el recorrido.