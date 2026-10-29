En esta noticia Dónde sentarse en el tren para viajar más seguro en caso de accidente

El accidente ferroviario ocurrido en España volvió a poner el foco en la seguridad de los pasajeros. El siniestro, que dejó decenas de víctimas y heridos, reavivó una pregunta clave para quienes viajan en tren: ¿dónde conviene sentarse para estar más protegido en caso de choque o descarrilamiento?

Según la creencia popular, el vagón delantero de un tren es el lugar más peligroso en caso de una colisión frontal, mientras que el último vagón sería menos seguro si el tren recibe un impacto por detrás. Sin embargo, los descarrilamientos representan una parte importante de los incidentes ferroviarios.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, elaborado con datos de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), entre 2015 y 2025 se registraron 13.421 descarrilamientos, frente a 6.596 incidentes de otras categorías.

Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) Administración Federal de Ferrocarriles (FRA)

Un análisis de la organización estadounidense Alliance for Innovation and Infrastructure, basado en registros de accidentes de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) entre 2000 y 2025, identificó que los problemas en las vías, la plataforma y la estructura fueron la principal causa reportada de descarrilamientos, con 16.889 casos, equivalentes al 42,5% del total.

Dónde sentarse en el tren para viajar más seguro en caso de accidente

Aunque estos datos permiten conocer algunos de los factores que intervienen en los accidentes, no determinan qué asiento ofrece mayor protección.

Sobre este punto, Ross Capon, presidente de la Asociación Nacional de Pasajeros de Ferrocarril, señaló en declaraciones a CBS Nueva York en 2013 que elegir un vagón ubicado uno o dos coches detrás del centro del tren puede ser una opción más segura.

Dónde sentarse en el tren para viajar más seguro en caso de accidente. Wikimedia / Falk2

Según explicó, esta ubicación podría ofrecer mayor protección ante una colisión frontal o un impacto por detrás.

También se recomienda elegir asientos orientados hacia atrás, ya que podrían reducir el riesgo de que los pasajeros salgan despedidos hacia adelante durante una colisión.

Otra precaución es evitar permanecer demasiado tiempo en el vagón cafetería, donde las mesas rígidas pueden provocar lesiones ante una frenada brusca o un impacto.

Además, los especialistas advierten sobre los riesgos de viajar junto a las ventanas, porque la rotura de los vidrios puede causar heridas.