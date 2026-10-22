La señal P-2 advierte sobre la proximidad de un cruce sin semáforos ni otra señalización.

Entre la enorme variedad de carteles que regulan el tránsito en España, hay algunos que casi nunca se ven y que, por eso mismo, pocos conductores logran interpretar a simple vista. Un triángulo de borde rojo con una X negra dibujada en el centro es uno de esos casos, y corresponde a la señal oficial P-2.

Según las Normas y Señales Reguladoras de la Circulación Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), su función consiste en anticipar que, en el cruce que se aproxima, el paso lo tiene el vehículo que llega desde la derecha. Suele aparecer en intersecciones que no cuentan con ningún otro tipo de regulación previa, como semáforos o carteles de ceda el paso.

Aprender a reconocer este tipo de carteles no es solo un requisito para aprobar el examen teórico de conducir, también ayuda a evitar choques en cruces donde la prioridad de paso puede confundirse.

Una advertencia visual de una norma ya vigente

La prioridad del vehículo que circula por la derecha en cruces sin regulación es una norma ya vigente que figura en el Reglamento General de Circulación. Lo que aporta la P-2 es una advertencia visual anticipada, pensada para tramos donde esa regla puede pasar inadvertida.

El Reglamento General de Circulación establece la prioridad del vehículo que accede por la derecha. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al verla, lo recomendable es disminuir la velocidad y revisar con atención si se aproxima algún vehículo desde el lado derecho, porque ese conductor tendrá el derecho de cruzar primero.

En qué tipo de cruces aparece este cartel

El cartel no es una señal habitual en el paisaje vial español. Aparece sobre todo en zonas donde se concentran varias intersecciones cercanas entre sí, un escenario propicio para que se multipliquen los malentendidos sobre quién debe esperar.

Su ausencia en un cruce determinado no cambia nada respecto a la norma de fondo, ya que la prioridad a la derecha sigue rigiendo igual, con o sin ese aviso visual.

Otras señales que generan confusión por su baja frecuencia

Además de la P-2, entre la lista de carteles poco vistos se ubican las señales que anuncian la unión de carriles, la S-70, S-71 y S-72, que también suelen desorientar a quienes transitan por obras o tramos con reducción de ancho de calzada.

Las señales de confluencia de carriles también generan confusión entre los conductores. Shutterstock

Cada una indica cuántos carriles quedan disponibles una vez producida la confluencia: uno solo en la S-70, dos en la S-71 y tres en la S-72.

Frente a cualquiera de estos tres carteles, bajar la velocidad y anticipar el movimiento de los vehículos que circulan por el carril que se cierra reduce notablemente el riesgo de un roce o un frenazo brusco.