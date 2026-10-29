Transitar por rutas y autopistas exige conocer el significado exacto de las señales reglamentarias.

Transitar por rutas y autopistas exige conocer el significado exacto de las señales reglamentarias para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones .

Ignorar el cartel que indica la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas constituye una falta grave que, además de multas económicas, puede provocar la quita de hasta 4 puntos en el sistema de scoring de la licencia de conducir.

Qué significa esta señal de tránsito y por qué es fundamental

En el catálogo de señales reglamentarias existe un cartel circular con borde rojo e ícono negro que muestra un faro proyectando rayas diagonales hacia abajo.

Esta señal indica la obligatoriedad de transitar con las luces bajas encendidas en el tramo señalizado, sin importar la hora o la cantidad de luz solar disponible.

Prestarle atención resulta indispensable para la prevención de accidentes en la vía pública. La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece el uso permanente de la luz baja en rutas y autopistas.

Esta señal indica la obligatoriedad de transitar con las luces bajas encendidas en el tramo señalizado, sin importar la hora o la cantidad de luz solar disponible. Imagen ilustrada con ChatGPT

Su objetivo principal no es iluminar el camino para quien maneja, sino garantizar que el vehículo sea visto a tiempo por los demás conductores, en especial al realizar maniobras de sobrepaso en caminos de doble sentido o bajo visibilidad reducida por lluvia, humo o niebla.

Cómo debe actuar el conductor al verla y dónde se ubica habitualmente

Al ver esta señalización en la calzada, la conducta requerida es inmediata:

Encender las luces bajas: si el vehículo no cuenta con el sistema de encendido automático de luces diurnas (DRL), el automovilista debe activar manualmente la perilla o comando de las luces bajas de posición frontal.

Mantener las luces encendidas: la medida debe sostenerse durante todo el trayecto por la vía o hasta que finalice el tramo de obligatoriedad.

Evitar el uso de luces altas: las luces altas no reemplazan esta exigencia y solo deben utilizarse en caminos no iluminados cuando no circulen otros vehículos en sentido contrario, para evitar encandilamientos.

Por lo general, estos carteles se encuentran ubicados al ingreso de rutas nacionales y provinciales, accesos a autopistas, entradas a túneles, zonas de puentes, pasos a nivel y tramos rurales de alta velocidad o con curvas pronunciadas .

Qué sanciones o multas te podés llevar por no respetar la señal de tránsito

Ignorar la indicación de este cartel constituye una falta grave según la normativa vial vigente en la Argentina. No encender las luces bajas en los sectores señalizados o en rutas nacionales conlleva las siguientes consecuencias: